Grupo Sura ahora apuesta por la inteligencia artificial

Después de consolidar sus operaciones en 11 países latinoamericanos, donde hace presencia a través de los negocios de seguros y administración de activos, las directivas del Grupo Sura tienen un nuevo foco: invertir en innovación, robótica, inteligencia artificial y empresas fintech en cualquier parte del mundo.

Para ello tienen en caja 145 millones de dólares, cerca de medio billón de pesos, y acaban de crear Sura Ventures, a partir de una escisión parcial de su sociedad Grupo Sura Panamá, la cual nace con un capital de 27,1 millones de dólares.



Se trata, dice David Bojanini, presidente del Grupo, de un fondo de inversión dedicado a aportar capital en empresas que hagan desarrollos tecnológicos en temas financieros y de seguros, como una forma de apalancar su desarrollo en esos frentes.

En febrero nació Sura Ventures, ¿de qué se trata?



Viene un negocio muy importante para la organización y es el venture corporativo, por eso decidimos crear Sura Ventures Panamá, que se encargará de invertir a nivel mundial en empresas que estén desarrollando tecnologías muy enfocadas en modelos digitales, negocios que nosotros podamos, mediante alianzas, repetir en los diferentes mercados donde estamos y así apalancar un poco el desarrollo de los negocios o su transformación.



¿Se trata de un fondo de inversión?



Sí, pero le apostará a compañías de alta tecnología, negocios fintech donde invertiremos posiciones minoritarias. Estamos haciendo alianzas, en algunos casos, como la que realizamos con Alkanza, que ofrece servicios de robótica en inversiones utilizando analítica e inteligencia artificial para el manejo de portafolios. De allí surgió Investbot, el cual Bancolombia lanzó el año pasado, solo por mencionar un ejemplo.



¿Qué tan fuerte es la apuesta en este frente?



Lo que tenemos como proyectos en Latinoamérica es hacer inversiones importantes, principalmente en tecnología para la transformación de los negocios, analítica, robótica, inteligencia artificial, y para ello tenemos un presupuesto ambicioso de unos 145 millones de dólares, esto incluye a nuestras filiales de seguros y Asset Management, así como el fondo Ventures.



¿Y específicamente en Sura Ventures?



Invertimos 20 millones de dólares en principio y para este año hay otros 20 millones adicionales.

¿Esos planes requerirán de emisión de deuda?



No, para este año no habrá emisión de deuda, ni bonos ni acciones; por el contrario, en nuestros planes está reducir el apalancamiento, que es normal, pero queremos bajarlo poco a poco para tener una mejor holgura financiera.



¿Cómo ven la llegada de competidores extranjeros fuertes a los seguros?



Latinoamérica es un mercado atractivo por su población, porque en años anteriores hubo un crecimiento importante que elevó el ingreso per cápita y se creó una nueva clase media. Por eso llega una mayor competencia, lo cual es positivo, pues hace que los mercados se desarrollen más, sean eficientes y eso redunda en beneficios para los países y la población en general.



Igual Sura mantiene un crecimiento importante, según cifras del 2017...



Diría que ese fue un buen comportamiento porque nosotros hacemos mucho énfasis en el desarrollo de canales, en la eficiencia para llegar a muchos más clientes, y mejoramos esos indicadores año tras año, lo que nos hace más competitivos porque estamos tratando de innovar en el tipo de productos que ofrecemos y las metodologías para la búsqueda de clientes.



¿Qué país les responde mejor?



A nosotros nos ha ido bien en todos. Por ejemplo, en la parte de manejo de fondos, nuestra estrategia es crecer en voluntarios, y en todos los países crecimos a dos dígitos. Sacando esa parte, se destacaron Chile, Perú y Colombia en seguros. Hubo muy buenos resultados en general; Colombia no se excluye, Panamá lo hace bien, en Argentina hay muy buen desempeño. El trabajo ha sido bueno en todas partes, no tenemos preocupación en ningún mercado en particular, hay oportunidades en todo lado.



¿Cómo ven este 2018 en materia económica?



Vemos que la economía tiene mejores expectativas de crecimiento este año, todos los países, incluido Colombia, a pesar de la distracción que nos genera el tema electoral, pero estamos viendo unas expectativas de mejor crecimiento, hay más optimismo y eso redundará en el crecimiento de los negocios, será mejor que en el 2017.



