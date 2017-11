Cuando las empresas son más poderosas que los países

Imagine una compañía con la influencia de Google, Facebook o Amazon que además tiene garantizado por el Estado el monopolio del comercio con una zona geográfica. También puede cobrar impuestos, firmar acuerdos comerciales, encarcelar a delincuentes y declarar guerras.

Estos eran algunos de los poderes y atribuciones de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, fundada en el siglo XV por empresarios apoyados por el Gobierno de Países Bajos para comerciar con Asia.



Fue la primera corporación trasnacional que emitió bonos y acciones en el mercado para financiar su crecimiento, precedente que siglos después llegó hasta las multinacionales.



Los nuevos gigantes empresariales no cuentan con los privilegios de la histórica compañía holandesa, pero su valor bursátil e ingresos llegan a superar el producto interno bruto (PIB) de decenas de países.



Hoy, la concentración de poder es evidente en el sector tecnológico. Las cinco grandes —Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon— son las más valoradas en bolsa en el mundo. Su capitalización oscila entre los 500.000 millones de dólares de Facebook y los 850.000 millones de Apple. Con este criterio —un tanto volátil, pero indicador del potencial de una empresa—, si Apple fuera un país, tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza.

Silicon Valley, además, tiene una presencia considerable en los nuevos negocios: Google acapara el 88 por ciento de cuota del mercado de publicidad online. Facebook (incluido Instagram, Messenger y WhatsApp) controla más del 70 por ciento de las redes sociales en teléfonos móviles. Amazon tiene el 70 por ciento de cuota del mercado de los libros electrónicos y en EE. UU. absorbe un 50 por ciento del dinero gastado en comercio electrónico.



Las compañías de Indias (británicos y franceses también tuvieron las suyas durante la época colonial) fueron un reflejo de su tiempo, pero su poder recuerda en ciertos aspectos a grandes corporaciones actuales. ¿Son los nuevos colonos?



La organización no gubernamental Global Justice Now hizo una clasificación en la que compara la cifra de negocio de las principales empresas con los ingresos presupuestarios de los países. Según esta lista, si la cadena norteamericana de grandes almacenes Walmart fuera un Estado, ocuparía el 10.º puesto, por detrás de EE. UU., China, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá. En total, 69 de las 100 principales entidades económicas son empresas. Las 25 corporaciones que más facturan superan el PIB de numerosos países.



Sería ingenuo creer que el sector privado no influye en decisiones políticas, en la gestación de leyes y en el día a día de los ciudadanos.



“ExxonMobil, Sony, Carrefour y JPMorgan Chase tienen un poder inmenso y autonomía, pero sus líderes están más limitados ahora, asegura Moisés Naím, autor de 'El fin del poder'.



Llegan a la cima nuevas compañías, como Inditex, y desaparecen clásicos como Compaq. “Hay que tener en cuenta el horizonte temporal porque hace 10 años hablábamos del dominio de Microsoft y ahora ya no”, expresa Naím, que, no obstante, rechaza comparar empresas con países: “La capacidad de influir no se mide por la facturación de una empresa en relación con el PIB de un país, porque la forma del poder empresarial difiere de la del Estado”.

Nuevo oro negro

Hay nuevos actores cada vez más influyentes, como las nuevas firmas de inversión, los fondos especulativos (hedge funds) y mercados como los dark pools, donde se negocia la compraventa de acciones al margen de las autoridades supervisoras.



El nuevo poder es más intangible. “Las empresas tienen hoy menos activos fijos y menos empleados, reflejo de una nueva manera de producir más orientada a los servicios y al conocimiento”, expone Jesús María Valdaliso, profesor de historia e instituciones económicas.



Además, los datos son hoy un activo esencial. Millones de ciudadanos se informan, se relacionan con sus amigos y compran en internet. Van dejando a su paso la información que se ha convertido en el “petróleo de la era digital”, según The Economist.



“Hay voces que dicen que ya no importan los límites. Es algo exagerado, pero es significativa la habilidad de algunas empresas para expandirse a todo tipo de negocios”, opina Pankaj Ghemawat, profesor en la New York University.



Amazon no es solo una de las empresas que más han crecido en los últimos años, también es de las que más se han diversificado: proveedor de sistemas de almacenaje en la nube (entre sus clientes, la CIA), líder en comercio electrónico y una de las mayores plataformas logísticas y de marketing.



Además, produce películas y series, ha comprado una cadena de supermercados y acaba de lanzar su propia línea de ropa. ¿Se está haciendo Amazon demasiado grande?

147 firmas, con 40 % de riqueza

Tres analistas del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich han recurrido a las matemáticas para construir un mapa de la estructura del poder económico.



Recabaron datos de 43.060 compañías trasnacionales y los cruzaron con su accionariado y facturación. El resultado reveló que 147 firmas controlaban el 40 % de la riqueza, casi todas instituciones financieras, como Barclays Bank, JPMorgan Chase y Goldman Sachs.



El estudio indica que el dominio de los datos y de la tecnología son claves. “La previsión es que la distribución del poder se mantenga concentrada en unos pocos actores altamente interconectados”.

CRISTINA GALINDO

Ediciones EL PAÍS, SL 2017