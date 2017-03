Crece aterrizaje de marcas y compañías en el país

La llegada de compañías extranjeras y creación de nuevas marcas por parte de compañías extranjeras, especialmente en sectores no petroleros, se destacan entre las movidas empresariales en el inicio de marzo en el mercado nacional.

El presidente de ProColombia, Felipe Jaramillo, afirmó que inversiones como la de la empresa de tecnología argentina Belatrix confirman el atractivo del mercado en el sector de servicios de software y tecnologías de la información, por la ubicación estratégica, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido de los indicadores macroeconómicos, entre otros factores.



El directivo agregó que han identificado el interés de más empresas de EE. UU., Argentina, Brasil, Chile y Centroamérica para instalarse en Colombia porque encuentran que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla tienen las condiciones apropiadas para ese sector.



“A eso se suman los incentivos tributarios y la buena formación de profesionales”, agregó el directivo.



Sin embargo, según la Balanza Cambiaria del Banco de la República, en los dos primeros meses, la inversión extranjera directa (IED) sumó solo 1.151 millones de dólares, con una baja del 23,5 por ciento, contra igual lapso del 2016.



La inversión petrolera bajó de 855 a 815 millones de dólares, y la no petrolera de 651 a 337 millones de dólares.



A continuación la recopilación de las movidas:



-La firma estadounidense Adam Smith Est., que ofrece consultoría directa a bufetes legales, abrió oficina de representación en Bogotá. Su propuesta es que las empresas de servicios legales tengan mayor conexión con sus mercados y se manejan como negocios para garantizar la sostenibilidad, pues la tasa de mortalidad en el sector es alta. “En Colombia hemos visto un gran potencial para arrancar nuestra carrera en la región. Y aunque ya contamos con una oficina en Brasil, Bogotá será nuestra puerta hacia otras naciones como Perú, Argentina, Chile y países de Centroamérica”, afirmó Janet Stanton, socia de Adam Smith Est.



-Henkel, dueña, entre otras de las marcas Schwarzkopf y persil, adquirió la firma Nattura Laboratorios (México), que además tiene firmas asociadas en EE. UU., Colombia y España y cuyas principales marcas son Pravana, Tec Italy y Moco de Gorila, un fijador para el cabello. Nattura opera primordialmente en el segmento profesional del cuidado del cabello. En el 2016, la empresa mexicana reportó ventas por 105 millones de dólares.



-La cadena de supermercados portuguesa Ara, que es controlada por el grupo portugués Jerónimo Martins (JM), abrirá la primera tienda enfocada en tenderos y otros detallistas. Se trata de la Bodega del Canasto en Cúcuta, que genera 13 empleos. El informe anual de JM indica que a diciembre 31 tenía 221 tiendas y 3 centros de distribución en Colombia, que facturaron 720.000 millones de pesos. Sin embargo, el plan apunta a abrir 150 locales más este año y tres centros de distribución, con inversiones por 478.000 millones de pesos. Tras su entrada al país en el 2012, JM ha invertido en Colombia unos 600.000 millones de pesos.



-Inspired International, grupo anglo sudafricano que es dueño de 27 colegios de secundaria ubicados en Europa, Oceanía, África y Latinoamérica, entre ellos San Mateo en Bogotá, compró a Cambridge College Lima, en Perú. Por su lado, las página de internet de Inspired y la publicación The Pie, agregan que la primera abrirá un colegio el próximo año en Medellín. El dueño de Inspired es la holding Educas, que fue fundada por Nadim M Nsouli, un exinversionista de fondos de capital privado, que tiene a dos colombianos en su consejo ejecutivo (Alejandro Maldonado y Juan M. Uribe).



-También empieza a operar en el país Fluz Fluz, un club de compras en línea que les permite a los usuarios adquirir bonos de varias marcas y obtener beneficios por los consumos de los amigos. Se trata de una plataforma de soluciones negocio a negocio, y su meta es llegar a un millón de usuarios en dos años. El emprendimiento

también está alineado con la tendencia del consumo inteligente y responsable, en que las personas, más que descuentos, buscan beneficios adicionales como ahorrar tiempo, comprar en línea, ayudar al medioambiente y recibir dinero por las compras.



-Ufinet Latam acordó adquirir la sociedad matriz de IFX Networks Colombia en EE. UU. Tras la integración, Ufinet Colombia, la filial de la primera, subirá de 3,4 por ciento a 4,7 por ciento su participación en el mercado de alquiler de redes, mientras que en el de internet corporativo quedará con el 10,7 por ciento, pues de las dos compañías IFX Networks es la única que participa en este segmento.



-Tras la compra a nivel mundial del negocio de impresoras de Samsung, por Hewlett Packard, estas marcas iniciaron la unión de sus respectivas unidades en Colombia. Hewlett Packard es la líder del mercado, y Samsung, quinta. Además, Hewlett Packard elevará su participación de mercado en cerca del 4 por ciento. Actualmente comercializa unas 82 referencias de impresoras de formato regular en el país, y Samsung Colombia 32. De esta manera, crece la competencia, entre otras marcas, con marcas de impresoras como Epson, Lexmark y Canon.



-Como se dijo anteriormente, también comenzó a operar en el país Belatrix Software, empresa argentina dedicada al desarrollo de software, para atender mercado local e internacional. Los directivos de la empresa estiman una inversión de 2 millones de dólares durante 3 primeros años de la operación. El vicepresidente de mercadeo de la empresa, Fernando González Aguirre, afirmó que entre las ventajas competitivas que ven en Bogotá están la posición estratégica, la calidad y cantidad de recurso humano en tecnología, la similitud cultural con Argentina, la facilidad para hacer negocios, el apoyo institucional y la cercanía al principal mercado de la compañía (EE. UU.).



-Track Global Solutions anunció que en su planeamiento estratégico también está previsto abrir una oficina en Colombia para el segundo semestre. David Parejo, presidente de la firma, dijo, según el diario Gestión, de Perú, que la internacionalización de una empresa no supone solo abrir oficinas fuera del país de origen sino ampliar los horizontes a través de contrataciones públicas en el extranjero, sin que resulte un proceso largo, difícil y costoso.



-La compañía francesa de construcción naval DCNS, igualmente abrió una oficina de representación en Colombia. El objetivo es reforzar su asociación con la estatal Cotecmar y participar en los proyectos de modernización de la marina colombiana. Como se sabe, esta última empresa se dedica al diseño y construcción de plataformas navales y reparación y mantenimiento de embarcaciones.



-ACL Airshop, que es una empresa global estadounidense que se enfoca en contenedores y equipos para el transporte de carga por vía aérea, abrió recientemente una instalación en el aeropuerto Eldorado, en Bogotá. Este año además, según reveló la empresa, la expansión incluirá al menos la apertura de 5 centros de servicios y 2 estaciones de reparación (en Bogotá y Hong Kong). Respecto al Eldorado, agregó que es la terminal que mueve más carga por vía aérea en América Latina, por lo que está destinado a ser el centro de ACL Airshop para la región.



-Renta 4 Banco, de España, también desembarcó en Colombia con la apertura de Renta4 Global Fiduciaria. Según Europa Press, de la mano de Global Education, el objetivo se centra en ofrecer una cartera integral de servicios fiduciarios y de gestión patrimonial. La nueva compañía busca replicar el modelo aplicado en España basado en que los clientes puedan realizar electrónicamente muchas operaciones.



-Fura de Colombia S.A.S., subsidiaria de la canadiense Fura Emeralds, firmó el acuerdo definitivo para comprar una participación de 100 por ciento en una concesión de exploración de esmeraldas colombiana, que es de Héctor Andrés Paéz Rojas, Héctor Obando, Héctor Oliver Obando y John Lenoir Obando Sánchez. La firma norteamericana someterá además a estudio de sus socios en los próximso días el cambio de nombre a Fura Gems Incorporated.



-La holding Valórem firmó un acuerdo de conciliación con Inmobiliaria Barú y Fonade, dentro de un proceso arbitral que promovieron en el 2015. Sin embargo, el convenio incluye la disolución voluntaria de la sociedad Playa Blanca Barú.



CON REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y PORTAFOLIO