Copa Airlines se sumaría a alianza entre Avianca y United Airlines

El grupo panameño de aviación Copa Airlines se sumaría a la alianza que se viene negociando desde hace unos 18 meses entre Avianca Holdings y United Airlines.

A través de un comunicado entregado a los reguladores del mercado financiero en Estados Unidos y de Colombia, Avianca Holdings informó que “ha adelantado conversaciones con United Airlines, Inc., y Copa Holdings S. A. sobre la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial tripartito que cubra redes combinadas entre Estados Unidos y Latinoamérica”.



Avianca Holdings dijo que no se puede garantizar que las partes cierren un trato, pero no dio más detalles, salvo que las conversaciones ya se venían adelantando y que este miércoles se informó al mercado sobre esta posibilidad.



Durante el último año y medio, Avianca Holdings y United Airlines han estado en conversaciones para sellar una alianza en la que se compartan ganancias y se fijan tarifas.

Avianca Holdings explicó que las discusiones forman parte de ese proceso que inició la aerolínea con United para buscar una alianza comercial estratégica.



Copa cuenta con 80 destinos y una flota compuesta por 87 aviones. Avianca Holdings, por su parte, transportó 29,4 millones de pasajeros en el 2017, tiene más de 19.000 empleados y cubre 107 destinos en 26 países de América y Europa con 191 aeronaves.

Por otro lado, United se ha destacado por ser una de las aerolíneas estadounidenses más importantes, con 758 aviones que componen su flota, y es la sexta compañía que más transporta personas en el mundo.



El comunicado del miércoles confirma lo que desde hace algunos meses se venía rumorando sobre la posible participación de la firma panameña en el acuerdo.

Avianca Holdings aseguró que el convenio está diseñado para brindarles beneficios importantes a los viajeros que disfrutan de la red de rutas de las tres compañías, entre Estados Unidos y Latinoamérica.



Hernán Rincón, presidente ejecutivo de la matriz de compañías de aviación, destacó la importancia e influencia que tendría la trayectoria de estas empresas a la hora de realizar un acuerdo.



“Una alianza estratégica y comercial con tres aerolíneas de la importancia y trayectoria de Avianca, Copa y United abriría múltiples oportunidades de conexión y de itinerarios en el continente americano”, afirmó.



Mientras se espera una información final por parte de las empresas vinculadas, Avianca recalcó que por ahora no se puede afirmar si las partes firmarán o no el acuerdo.



Las tres compañías forman parte de Star Alliance, la red de aerolíneas que cuenta con más de 27 firmas que conectan más de 1.300 destinos en 193 países.



