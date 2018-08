Cocinan ingreso de Copa Airlines al acuerdo entre Avianca y United

El acuerdo que desde hace un año y medio vienen negociando los grupos aeronaúticos Avianca Holdings y la estadounidense United Airlines, para concretar una alianza comercial, tendría un tercer participante y se trata del grupo panameño de aviación Copa Airlines.

En efecto, Avianca Holdings acaba de anunciar que informa que ha adelantado conversaciones con United Airlines, Inc. y Copa Holdings S.A. sobre la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial tripartito que cubra redes combinadas entre Estados Unidos y Latinoamérica.



“Por el momento, no podemos asegurar si las partes firmarán o no el acuerdo”, agregó la compañía en una información remitida a la Superintendencia Financiera.



Desde hace varios meses algunas fuentes de mercados bursátiles venían contemplando esta posibilidad, debido a que las tres empresas hacen parte de la misma red de lealtad, que es la plataforma de Life Miles.



Noticia en desarrollo...



ECONOMÍA Y NEGOCIOS