Advierten sobre otro golpe a Electricaribe en sus ingresos

A días de que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) revele la propuesta para solucionar la compleja situación de Electricaribe, que la próxima semana completa un año intervenida por el Gobierno, la Contraloría General de la República manifestó su preocupación por la futura reducción de ingresos.

En un informe sobre la intervención, el ente de control advierte que la firma terminaría el año con un déficit de caja de 35.000 millones. La razón es la próxima aplicación de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con la nueva metodología para remunerar los activos al sector eléctrico.



El esquema implicaría una reducción del 25 por ciento en los ingresos de Electricaribe, pues la nueva metodología de remuneración de distribución pone incentivos para hacer las inversiones que las redes requieren para mejorar la calidad en el servicio.



El director de la Creg, Germán Castro, explicó que es posible que tanto Electricaribe como las demás empresas vean que si no invierten, se les baja el ingreso. “Si no se invierte, ¿cómo piensan reponer activos y mejorar el servicio?”, indicó el funcionario.



“Si el esquema con Electricaribe no funciona, quiere decir que el modelo no funciona porque estamos hablando de una cuarta parte del mercado”, señaló una fuente, durante el XXIII Congreso de Energía Mayorista, que se realiza en Cartagena.



De acuerdo con la persona consultada, sin tener en cuenta el pasivo y las deudas, que ascienden a 3,09 billones de pesos, según la Contraloría, hay que medir muy bien si la ecuación para esta empresa da o no, ya que dependiendo de esto los posibles interesados tomarán sus decisiones.

Ante la situación, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, señaló que la Contraloría no tiene base técnica para afirmar que los ingresos de Electricaribe bajarían en ese porcentaje, pues se trata de una metodología aún en discusión, la cual no se ha emitido de manera definitiva.



Pero al ser consultado por EL TIEMPO, el funcionario reconoció que claramente la metodología tiene un impacto directo en Electricaribe, cuyo principal problema es la baja inversión que se hizo en los últimos años y que llevó a los “pésimos” indicadores de calidad en la prestación del servicio.



OMAR GERARDO AHUMADA

Enviado especial a Cartagena