Avianca despejó duda sobre aliado, pero abrió otros interrogantes

La divulgación de que United Airlines será el socio estratégico de Avianca Holdings, acompañado del anuncio de su mayor accionista, Synergy Aeorospace Corp. (Germán Efromovich) de iniciar una capitalización por 200 millones de dólares, abierta a todos los socios e integrar las operación de la matriz de empresas de aviación con las de Avianca Brasil, despejó la duda principal sobre el nuevo aliado, pero abrió otros interrogantes, que se irán resolviendo con el transcurso de los días.



Tras el anuncio, este diario consultó a Avianca Holdings y por intermedio suyo al empresario Germán Efromovich sobre los términos y efectos del proceso, pero el equipo legal de la firma indicó que no se responderían por ahora los interrogantes, dado que hay un acuerdo de no divulgación mientras se perfecciona la alianza comercial estratégica.



No obstante, Avianca Holdings recalcó que los términos de la capitalización no están definidos todavía, algo similar a lo ocurrido en el 2009 cuando se anunció la integración de Taca, lo cual en todo caso suscitó reacciones e incertidumbre en el mercado.



Solo el miércoles, la acción de Avianca Holdings en el mercado bursátil colombiano se descolgó un 9,89 por ciento, al cerrar en 2.780 pesos, cifra que en todo caso representa todavía una ganancia para los inversionistas frente al valor en el que estaba el 2 de junio del 2016, cuando se anunció la búsqueda del socio para la compañía ($ 2.020, según la Bolsa de Valores de Colombia).

Desde ese entonces hasta la fecha, el título de Avianca Holdings se ha valorizado un 37,62 por ciento, frente a una desvalorización del 25,67 por ciento con respecto al cierre del 10 de enero pasado, cuando alcanzó su máximo valor desde que inició el plan del nuevo socio o inversionista, según se defina finalmente.



El jueves, en el mercado de Estados Unidos (Nueva York) el título de la compañía bajó 8,9 por ciento, y presentó así el volumen de negociación más elevado desde mediados de diciembre.



“El precio de la acción de Avianca tuvo una caída importante dado que el socio estratégico que eligió había propuesto un préstamo por 500 millones de dólares. Esta es una mala noticia dado que el mercado se había planteado la estrategia de comprar esperando una venta con control; caso en el que normalmente el precio de la acción recibe una prima”, indicó Iván Felipe Agudelo, analista de renta variable de la firma Alianza Valores.



Y mientras observadores de la situación señalan que la opción elegida es la que se adaptaba al objetivo principal de Efromovich, de mantener el control de la empresa, la marca y la operación de Avianca como uno de los referentes de la aviación regional (a finales del 2019 cumple 100 años de operaciones ininterrumpidas), los analistas tienen dudas sobre cuánto dinero realmente recibirá la empresa, teniendo en cuenta que sus necesidades se calculaban en 500 millones de dólares, así como los efectos en el balance financiero al incorporar la operación de Brasil.

A esperar

Al interpretar el comunicado de Avianca Holdings, la comisionista Valora Inversiones indicó que mientras a la fecha no hay venta y no hay nuevo socio, pues las alianzas estratégicas y comerciales se ven con frecuencia en el mercado aeronáutico, se entiende que la capitalización diluirá la participación accionaria a los socios actuales, de lo cual está pendiente medir el impacto tanto por el monto y condiciones adicionales, así como por su precio.



Incluso, otros agentes consultados señalan que no es clara todavía la fuente de la que provendrán los recursos de capitalización por parte del socio mayoritario y si este aportará los 200 millones de dólares, o si este es el valor que deberán suscribir todos los socios actuales, y qué pasará con el préstamo de 500 millones de dólares que ofreció United Airlines en su momento.



Según Camilo Silva, gerente de Valora Inversiones, la volatilidad sobre la acción va a seguir primando, pues el mercado tenía mayores expectativas frente a lo que se anunció cuando se buscaba un socio estratégico que aportara los recursos.

En cuanto a la fusión con Avianca Brasil, según esta firma comisionista, también podría traer dilución a los accionistas actuales, al tiempo que hay que medir impacto sobre nueva deuda de esta compañía fusionada con Avianca Holdings.



“El margen que tiene el holding es pequeño para aumentos de deuda, estamos pendientes a conocer detalles de la transacción”, indicó. La integración de las operaciones de Avianca Brasil a las de Avianca Holdings, le agregará al conglomerado que controla Germán Efromovich, 23 nuevas rutas que opera la segunda, de las cuales 22 están dentro del mercado brasileño.

No ceder el control fue la premisa

Mientras los analistas bursátiles apostaban a que la negociación entre el mayor accionista de Avianca Holdings, Germán Efromovich, y los tres oferentes (Delta, United y Copa Airlines), terminaría en la llegada en firme de un nuevo jugador con una participación mayoritaria, el plan del empresario era claro: mantener el control, la marca y la operación regional, pese a las multimillonarias ofertas y a tener pignorada buena parte de sus acciones con el fondo estadounidense Elliott Management.



Fuentes al tanto del tema dicen que aunque se podía recibir una suma gigantesca, al optar por United se aceptó la oferta del mejor postor para los objetivos del controlante (Synergy Aerospace Corp.).



Y agregan que fue el mejor de los mundos, puesto que haber cedido a la tentación de los 1.000 millones de dólares que ofrecía Delta, ello podría haber implicado, en el largo plazo, la desaparición de una marca reconocida e histórica como lo es Avianca, que en el 2019 cumple 100 años.



En parte, la decisión de mantener el control fue un factor que demoró el proceso, pues las condiciones en que llegará el nuevo socio debían ser analizadas de forma minuciosa, algo que no fue fácil.

