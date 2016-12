Superindustria confirma sanción a empresas por 'cartel de los pañales'

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó este martes las sanciones a las empresas Familia, Tecnoquímicas y Kimberly y a otras 16 personas naturales por “cartelización empresarial para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé”.

La entidad lo confirmó a través de un comunicado, en el que señala que a las tres empresas se les impone multa de 206.000 millones de pesos, mientras que las personas naturales –todas vinculadas a las tres firmas- recibieron sanciones cercanas de los 2.000 millones de pesos.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que “estas compañías renunciaron a las más elementales consideraciones de comportamiento empresarial, buen gobierno corporativo e interiorizaron la cartelización como parte de su ADN empresarial por más de una década”.

La entidad igualmente confirmó que Tecnoquímicas deberá pagar el monto total de la misma (cerca de 70.000 millones de pesos), mientras que Familia y Kimberly recibirán exoneraciones del 50 y 100 por ciento, respectivamente, por haber delatado a sus competidores.

En esta misma línea, a las seis personas vinculadas con Tecnoquímicas (Francisco Barbieri, Ernesto Trujillo, María del Pilar Correa, Luis Puerto, Vanessa Hatty y Diego Quijano) no se les condonará la multa.

Los de Familia (Darío Rey, Ana Gaviria, Pablo Calle y Aurelio Torres) tendrán beneficio de reducción del 50 por ciento y, finalmente, aquellos relacionados con Kimberly (Felipe Alvira, Silvio Castro, Diana Zapata, Karla Arámbula, Fabio Téllez y Luisa Elorza) fueron exonerados del 100 por ciento de este pago.

Vale destacar que, según estimaciones de la SIC, la fijación de precios de los pañales para bebé, por más de diez años (entre 2001 y 2012), afectó a dos millones de hogares con niños menores de 2 años, siendo aquellos de estratos bajos los más perjudicados.

Además, la Superindustria archivó la investigación en contra de la firma Drypers, pues si bien participó en el cartel empresarial, lo hizo hasta el año 2006, “entrando en caducidad la facultad sancionatoria del Estado colombiano”.

Frente a esta decisión, la empresa Tecnoquímicas le envió a EL TIEMPO un documento en el que afirma que la SIC "nunca pudo demostrar" la existencia del 'cartel' y se apresuró a afirmar que esta fijación de precios existió en el país.

"En el mercado de pañales no hubo efectos de alguna conducta anticompetitiva. No existió cartelización y los consumidores se han beneficiado con mejores precios, calidad y acceso al producto", dice la comunicación, en la que no se especifica si tomarán acciones posteriores a esta decisión.

