Compensar y firma Sanitas notificaron interés en Cafesalud

Se acerca la subasta de Cafesalud, EPS que asumió las responsabilidades con los usuarios de Salud-coop cuando esta entró en liquidación.



Cabe recordar que a principio de año, la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverry, recibió solicitudes de empresas interesadas en participar en la venta, y el plazo para la recepción de ofertas se amplió hasta el 21 de abril y fijó el 12 de mayo como día de la subasta.

Cafesalud es una ficha clave en el negocio de la salud en el país, que está lo suficientemente repartido como para que los postores no tengan problemas de restricción de la competencia.



Por ello, Compensar y Sanitas, dos de los aspirantes, se han limitado a notificarle a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) su intención, pues no alcanzarían ni el 20 por ciento de participación de mercado, inclusive si adquieren Cafesalud y Esimed al tiempo.



La reorganización de Cafesalud se llevará a cabo mediante la constitución de una o varias sociedades por acciones simplificadas, y a las que se les transferirán los activos, pasivos y contratos de la EPS y los de Esimed.



Cafesalud tiene unos 6,5 millones de afiliados, puntos de atención en nueve departamentos y una participación de 12,6 por ciento en el mercado de aseguramiento de salud.



Por su lado, Esimed, la red de la EPS que presta los servicios, cuenta con una tajada del 2,7 por ciento.



Aunque, según la Contraloría General, Cafesalud pierde 13.000 millones de pesos diarios, tiene un pasivo de 650.000 millones de pesos y le debe 250.000 millones de pesos más a la red de hospitales y clínicas; el flujo de caja que le dejan sus usuarios suma 440.000 millones de pesos mensuales.



Los potenciales compradores deben acreditar mínimo un patrimonio de 250.000 millones de pesos y si quieren aspirar, las dos empresas tendrán que doblar la cifra.

Uno de los candidatos es la caja de compensación familiar Compensar, que elevaría de 3 a 15,6 por ciento su participación de mercado en aseguramiento de salud.



Mientras si adquiere Esimed, subiría de 0,4 a 3,1 por ciento la participación en el segmento de prestación de servicios de salud.



Por su lado, la Organización Sanitas Internacional S. A. S. aumentaría su tajada, respectivamente, de 4,2 a 16,8 por ciento, y de 0,9 a 3,6 por ciento.

No iría a puja



Aunque el grupo español tiene el mandato de su matriz británica Bupa de buscar oportunidades de crecimiento en Colombia, el pasado 5 de abril Iñaki Ereño, uno de los miembros de junta directiva , dijo –según el diario El Economista– que aunque se presentaron al concurso público del Gobierno, no veían viable la operación.



“La compra de Cafesalud es bastante complicada y casi la descartamos, pero seguro que vamos a entrar en Colombia dentro de poco”, aseguró el directivo. Sin embargo, en días pasados Sanitas designó al abogado Alejandro García de Brigard, del bufete Brigard & Urrutia, para que notificara al Gobierno que si compran Cafesalud y Esimed, no llegarían a una participación conjunta del mercado superior al 20 por ciento en cada uno de los eslabones de la cadena de valor.

Ocho ofertarían por la EPS

En total son ocho los interesados en Cafesalud, dos de ellos foráneos, dijo en días pasados José Luis Mayorca, vocero de Presta Salud, uno de los consorcios que han mostrado interés.



El directivo hizo la afirmación tras una declaración del presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias Ramírez, en la que pidió al Gobierno un plan B o C para la venta de Cafesalud y Esimed porque no habría claridad en el proceso.



No obstante, la cantidad inicial de interesados (22) muestra lo contrario, y en las páginas de internet de Saludcoop y de Cafesalud están colgadas la invitaciones públicas, las adendas y el vínculo del cuarto de datos relacionado con el proceso.



