¿Quiénes son los empresarios que venden sus negocios?

Las familias colombianas siguen aferradas a la propiedad de sus empresas y el mercado actual de fusiones y adquisiciones se mueve más por el interés de compradores que el de vendedores.



De las 62 integraciones empresariales aprobadas o notificadas este año ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), solo 10 han sido relevos de la propiedad accionaria hacia grupos nacionales o extranjeros diversificados.

Dichos movimientos se han presentado en compañías que históricamente han pertenecido a las familias, pero no grandes sino medianas o pequeñas.



Los analistas consideran que a pesar de los altos requerimientos de capital para expansión y la mayor competencia, no pocas empresas nacionales consideran como suficientes fuentes de financiamiento como los bonos o préstamos del sistema financiero, que, a pesar de ser más costosas, no les implican ceder la propiedad accionaria. Y toman generalmente decisiones radicales: quedarse con las compañías o vender el ciento por ciento.



Sin embargo, como fórmula intermedia, algunas firmas han optado por ceder una parte minoritaria del capital a fondos de capital privado u aportar los activos y convertirse en socios de empresas locales o internacionales más grandes, y así lograr economías de escala que mejoran la rentabilidad y la competitividad.



El presidente de la banca de inversión Inverlink, Mauricio Saldarriaga, dijo recientemente que hace dos décadas era más difícil cumplir el pedido de compra de una empresa colombiana por parte de un inversionista extranjero porque la revelación de información financiera de las empresas era confidencial y los números, casi secretos.



Sin embargo, ello no ha conducido a una proliferación de atomizaciones del capital de las empresas y el mercado actual de fusiones y adquisiciones en el país es más de compradores que de vendedores, pues estos últimos, en algunos casos, aún no coinciden con los primeros en cuanto a las valoraciones.

¿Quiénes venden?

Entre los movimientos del primer semestre estuvo el de la empresa de alimentos Don Maíz, de la familia Jaramillo, que fue vendida a la firma Azul Nevado, que es controlada por Agroindustrial de La Sabana, Cayambe Establishment y Max Baenziger y Compañía, firmas que se encuentran entre las sociedades fundadoras y socias de Alpina.



También acaba de ser vendida la compañía Keraderm (injertos de piel) a la canadiense Brigadier Gold, a cambio de acciones de esta compañía extranjera, por unos 12 millones de dólares. Entre sus dueños estan las familias Pacheco y Beltz.

También acaba de pasar a manos de extranjeros el 92,7 por ciento del Centro de Excelencia en Cuidados de Salud (Esencial), que pertenecía, entre otros, a Juan Carlos Fernández Manotas, Luis Felipe Castro Salazar, Estrategias Empresariales y a la firma Saecia.



El comprador fue Air Liquide Colombia, empresa subordinada de la francesa Air Liquide, que en febrero adquirió también a Oxymaster.



Por su lado, a Oxymaster la controlaban Javier Augusto Villegas Gutiérrez, con el 80 por ciento, y otros inversionistas, con el 20 por ciento.



Adicionalmente, la plataforma de venta en línea Colchones REM recibió un aporte del fondo de capital Amerigo Ventures Pacífico.



Entre tanto, los activos principales de Nopco Colombiana, productora de aditivos químicos para diversas industrias, fueron adquiridos por la estadounidense Solenis: la firma es propiedad de la colombiana Industrias Oleíferas (Indol), que fue fundada por Alberto Uribe Londoño. Por su parte, la plataforma de moda Renueva Tu Clóset, de Camila Mercado, logró una inyección de capital del fondo de capital Axon.

En el sector de alimentos, la multinacional estadounidense Sun Valley Foods (SVF) adquirirá a Pollos El Bucanero, que es de la familia Cortés.



Entre tanto, la chilena Sonda acordó adquirir las firmas Compufácil y Priceless Colombia, creadas, respectivamente, en 1983 y 2002, por las familias Arango Herrera y Ortiz Arango.



La integración de las cadenas Andrés Carne de Res, Kokoriko y Mimos, bajo el Grupo IGA, colocó como segundo accionista al fondo MAS Colombia Latam, con la tercera parte de la propiedad accionaria.



La marca de vestidos de baños Maaji, controlada por la familia Sierra, ingresó este año a L’ Catterton Asia, brazo inversionista del grupo LVMH, fabricante de la marca Louis Vuitton.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

Redacción Economía y Negocios