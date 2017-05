Apple deja atrás un año de caída en las ventas y vuelve a crecer

Hace un año, Apple ponía nerviosos a los inversores al sufrir la primera caída en los ingresos desde que empezó a vender el iPhone.

La tecnológica de Cupertino logró enderezar la situación y volvió a crecer en los primeros tres meses de este año, al anotarse una cifra de negocio de 52.900 millones de dólares (48.394 millones de euros). Es una mejora del 4,5 % respecto al mismo periodo del 2016. Ganó también un 5 % más, 11.030 millones de dólares (10.092 millones de euros).



Los resultados corresponden al segundo trimestre del ejercicio fiscal de Apple. Las ventas de su producto estrella, el iPhone, rondaron los 50,8 millones de unidades, que le aportaron ingresos por 33.250 millones de dólares (30.413 millones de euros).



Es una caída del 1 % en unidades aunque mejora un 1% en ingresos. La tableta iPad no toca fondo y sus ventas cayeron un 13 %, a 8,9 millones de unidades. En el caso de los ordenadores Mac, mejoraron a 4,2 millones. Apple es esencialmente una compañía de móviles. La gran promesa de su consejero delegado, Tim Cook, está en los servicios, donde tiene fijados objetivos muy ambiciosos.

La caída en las ventas del iPhone hace más evidente esa necesidad de diversificarse. Los ingresos generados por la división de servicios ascendieron a 7.040 millones de dólares (6.442 millones de euros). Es un incremento anual de casi el 20 %. Esa cifra de negocio coloca a esa unidad entre las grandes compañías del índice S&P 500.



Cook tiene, además, 256.840 millones (235.015 millones de euros) en efectivo a mano. Esos activos equivalen a la capitalización bursátil de General Electric, Bank of America o AT&T. Ese colchón de liquidez da bastante tranquilidad a los inversores, a los que Apple vuelve a premiar ampliando el plan de recompra de acciones.



Pero la mayor parte de esos fondos está fuera de EE. UU. Cook espera los detalles de la reforma fiscal antes de decidir repatriarlos.



La compañía se apreció un 25 % en la bolsa este año y rozaba al cierre del mercado su récord. Las acciones se cambian a 147,5 dólares (135 euros) la unidad. Su capitalización asciende a 789.700 millones (722.542 millones de euros). Este entusiasmo se explicaba más por la expectativa que genera la introducción del nuevo modelo que marcará el décimo aniversario del iPhone que la última versión que salió a la venta en la pasada temporada de compras navideñas.

Superciclo

El diseño del iPhone no cambió mucho durante los últimos tres años. Lo habitual es que los nuevos modelos se presenten en septiembre, pero esta vez se anticipará a junio. La expectación respecto al nuevo dispositivo, por tanto, es alta y por eso los resultados del pasado trimestre y del que está en curso no son tan relevantes. El del 2017 será, de hecho, un ejercicio más bien de transición.



Los analistas hablan ya de un superciclo. No solo porque el iPhone va con un año de retraso respecto al ritmo de cambio habitual.



También porque los usuarios acumulan teléfonos viejos y la demanda por el nuevo iPhone se espera que sea muy alta. Apple se está beneficiando del incremento en el precio de los dispositivos por los modelos de pantalla grande.



Por mercados, las ventas mejoraron un 10 % en la región de las Américas y en Europa. En Japón lo hicieron al doble de velocidad. Pero en China siguen cayendo, un 14 % cuando se compara con el mismo periodo del ejercicio precedente. Cook está convencido de las oportunidades que ofrece el mercado chino, pero la competencia es cada vez mayor por los fabricantes locales.



