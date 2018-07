‘La visión de Amway es ayudar a otros a vivir mejor’

En medio del hilo delgado que separa en Colombia a las empresas multinivel de las pirámides, la multinacional Amway, que opera en más de 100 países, completa 60 años, 23 de estos en el país donde suma ventas anuales por más de 100 millones de dólares.



A nivel global expende productos para el hogar, la belleza y la salud, a través del sistema de redes, que genera ingresos por 8.600 millones de dólares.



José Páez, gerente para Colombia, Argentina, Venezuela, Chile y Uruguay, contó los momentos claves de este proyecto empresarial y los retos para este año.

¿Han tenido líos por el delgado hilo entre multinivel y pirámides?

El problema existe. Hemos tenido que luchar mucho para que se tenga claro cuáles son los formatos industriales legales que apoyan el crecimiento de las economías familiares y aquellos que le extraen dinero a la gente de forma fraudulenta. A través de la Asociación de compañías de venta directa hemos tenido que luchar porque de repente, otros países también sacaron legislaciones muy restrictivas, sin considerar que hay formatos legalmente constituidos.



¿Ha sido lo más difícil que han afrontado?

Uno de los temas más difíciles es generar las legislaciones adecuadas para que los países tengan claridad y permitan que estas empresas logren andar con un desempeño transparente y que no haya tanta cacería, a veces injustificada, olvidando a los que hay que cazar.



¿Cómo logran crecer con este problema?

Amway ha tenido la ventaja de haber sido una de las primeras en multinivel, sino la primera. Está en muchos países. En su interacción con tantas legislaciones ha aprendido y asimilado y contribuye a construir las legislaciones.

Sus ventas son a través de redes y sitios fijos...



Tenemos tiendas, pero para nuestros distribuidores. No es lo mismo que estar en un centro comercial. La Cámara de Comercio nos registra, pero bajo el criterio de venta directa, lo que implica que hay distribución, clientes y un producto circulando. En la piramidales lo que circula es dinero. Acá, el dinero se gana con base en venta de productos.



Pero ustedes piden a los vendedores que lleven más gente...

Sí, pero si el que llega de segundo vende 10.000 dólares más al mes en comparación con el que lo trajo no va a ganar menos. La ganancia depende de lo que se produzca, lo que no ocurre en el esquema piramidal. En venta directa, si sumo mucha gente en mi red voy ganando además liderazgo. Es una estructura de justicia en la redistribución del dinero.



¿Cómo les va en el país atrayendo gente?

En Colombia la estrategia que aplicamos se denomina ‘Ven y aprende cómo’. Implica entrenarse, aprender, fortalecer su autoestima, lograr conocimiento del negocio y lanzarse. Esto, porque la visión de Amway es ayudar a otros a vivir mejor. Acá no solo gana el que está en el tope de la estructura.



¿Cómo crecen en 2009, año de plena crisis?

En ese año el crecimiento se duplicó. Fue un año difícil. Las familias necesitaban ingresos y nosotros fuimos la solución. Nos hemos mantenido, pero siempre estamos pensando en hacer otro renacimiento. En Colombia diseñamos un programa llamado ‘150.000 nuevos emprendedores’. Tenemos ya 100.000, con ello estaríamos hablando de duplicar las entradas. Esperamos, además, crecer el doble de la inflación.

¿Cuáles son los productos insignia?

La compañía comenzó con suplementos alimenticios y luego saltó a productos del hogar porque había problemas de suministro para los suplementos. Allí se decide montar sus propias fábricas, por consiguiente, los íconos con los que arranca son productos del hogar. La empresa basa mucho su producción en el área orgánica vegetal, sin fertilizantes ni manipulación genética. Y en su perfil ambiental crea productos biodegradables.



¿Dónde producen?

Tenemos granjas para generación de insumos en Brasil, México, Estados Unidos, China e India. Para los terminados la planta más grande está en Michigan. Se están montando ahora plantas en India y China.



MARTHA MORALES MANCHEGO

