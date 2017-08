Bruselas investigará la compra de Monsanto por parte de Bayer

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

La Comisión Europea vigila de cerca el nacimiento del nuevo gigante mundial del sector de las semillas y los pesticidas. Casi un año después de que la agroquímica estadounidense Monsanto aceptara la oferta de compra de la alemana Bayer por 66.000 millones de euros (unos 56.000 millones de euros al cambio actual), Bruselas abrirá una investigación para evaluar el impacto de la megaoperación.

Las dimensiones de la operación son enormes. Se trata de la mayor compra de la historia por parte de una empresa alemana. Y los efectos también pueden serlo. Así lo teme la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien ha mostrado su inquietud por las consecuencias que la concentración puede tener para los agricultores europeos. “Las semillas y los pesticidas son esenciales para los agricultores, y en definitiva, para los clientes”, señaló.



La política danesa, considerada la mujer más audaz del engranaje comunitario, estudiará si la fusión no contraviene las leyes europeas sobre concentraciones.



Y en su análisis no le temblará el pulso. Vestager no ha tenido reparos en el pasado en enfrentarse a compañías del tamaño de Apple o Google, aunque por cuestiones muy diferentes, lo que le ha granjeado encontronazos con las autoridades norteamericanas y sus grandes ejecutivos.



Esta vez su mirada se dirige hacia un acuerdo cuyas secuelas presentan algunas sombras.



“Debemos garantizar una competencia efectiva que permita a los agricultores tener acceso a productos innovadores de mejor calidad a precios competitivos. Además, hay que preservar un sistema en el que las empresas puedan innovar e invertir en mejores productos”, defendió Vestager.



Esto es, deja entrever su inquietud ante la posibilidad de que la nueva compañía venda sus semillas y pesticidas más caros, reduzca la oferta disponible en el mercado y deje de invertir en investigación ante la menor presencia de rivales que puedan arrebatarle cuota de mercado.

Análisis a fondo

Antes de ver a Bayer y Monsanto unidas bajo la bandera de un mismo grupo empresarial, la Comisión quiere analizar a fondo la empresa resultante, la más grande del mundo en el ámbito de los pesticidas y semillas.



Bruselas advierte que el solapamiento entre ambas ya existe por su liderazgo en herbicidas o semillas. Y resalta que el sector ya ha vivido en los últimos tiempos un proceso de concentración que no beneficia el nuevo acuerdo.



Concretamente se refiere a las fusiones de las químicas estadounidenses Dow Chemical y Dupont, autorizadas el pasado marzo, y de la unión entre el grupo chino ChemChina con la suiza Syngenta.



En ambos casos, la Comisión obligó a efectuar importantes desinversiones para proteger la competencia, por lo que cabe la posibilidad de que Bruselas aplique una medida similar en el caso de Bayer y Monsanto.



