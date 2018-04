Bruselas investigará a fondo la adquisición de Shazam por Apple

Bruselas vuelve la mirada hacia la última gran operación de Apple. Hace cuatro meses y medio, la tecnológica, liderada por Tim Cook, anunció un desembolso de 400 millones de dólares para comprar Shazam, la aplicación de reconocimiento de canciones más popular del planeta.



Ahora, la Comisión Europea investigará en profundidad el escenario que abre esta adquisición: teme que la empresa, con sede en Cupertino, aproveche los datos de los clientes de Shazam, muchos de ellos usuarios también de sus competidores, para ofrecerles de forma preferente su servicio Apple Music, lo que podría adulterar el mercado.

Además, examinará un eventual impacto económico de que Shazam suspendiera sus acuerdos con los rivales de Apple como consecuencia de su integración en la empresa.



Cuando se anunció el trato, la compañía de la manzana no desglosó con detalle el sentido comercial de la operación. Se limitó a destacar que desde el lanzamiento de la App Store, Shazam se ha mantenido como una de las aplicaciones más populares para iOS.



Pero Bruselas quiere cerciorarse de que el movimiento no supondrá una reducción de la oferta para los usuarios de Shazam en beneficio de Apple. Shazam obtiene sus ingresos de las comisiones que pagan Spotify, Play Music o la propia Apple Music, por lo que la Comisión Europea no quiere dejar nada al azar, y estudiará los efectos de una hipotética decisión de Apple de poner fin a los pactos que mantiene Shazam con el resto de plataformas.



“La Comisión teme que tras la compra de Shazam, Apple acceda a datos comerciales sensibles de los consumidores de sus rivales. Esa información permitiría a Apple segmentar los clientes de sus competidores y animarlos a cambiar a Apple Music. Como resultado, los servicios de streaming de música rivales podrían quedar en desventaja competitiva”, indicó.



Para la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, el fondo del asunto es la protección al consumidor. “Nuestra investigación pretende que los amantes de la música sigan disfrutando de una oferta atractiva y no vean reducida las posibilidades de elegir como consecuencia de la fusión”.



La Comisión Europea debe decidir antes del 4 de septiembre si aprueba la operación sin más o pone alguna condición. Apple no efectuaba una compra de ese tamaño desde que en 2014 se hizo con Beats Electronics por 3.000 millones de dólares.

ÁLVARO SÁNCHEZ LÓPEZ

EDICIONES EL PAÍS