Comienza proceso disciplinario contra pilotos por huelga en Avianca

Luego de que el pasado 9 de febrero la Corte Suprema de Justicia ratificara la ilegalidad del cese de actividades de pilotos de ACDAC, Avianca dará inicio a los procesos disciplinarios contra los pilotos que lideraron ese cese ilegal, dentro de los términos establecidos en la Convención Colectiva de trabajo suscrita con el sindicato.

Los procesos buscarán aclarar las presuntas faltas disciplinarias cometidas por los pilotos que hayan intervenido en el cese más largo de la historia de la aviación y que no habían sido llamados por la administración en tanto no estuviera en firme el fallo de la Corte.



Alrededor de 200 pilotos fueron citados a audiencias entre el lunes 26 de febrero y el martes 6 de marzo. La Compañía adelantará entre 18 y 39 audiencias por día. Estos pilotos hacen parte de los 700 que participaron activamente y lideraron el cese ilegal de actividades que afectó a más de 500 mil viajeros y generó la cancelación de cerca de 20 mil vuelos.



Los pilotos citados, según lo establece la Convención Colectiva de Trabajo, podrán solicitar el acompañamiento de líderes sindicales de ACDAC que están en permiso sindical permanente.



Todos los aviadores tendrán la oportunidad de ser escuchados y presentar las pruebas que estimen pertinentes para su defensa, siguiendo el debido proceso, contradicción y defensa. En ese sentido los pilotos tendrán no solo el derecho a una primera instancia, sino también la posibilidad de solicitar una segunda instancia para apelar cualquier decisión, donde al igual que en la primera instancia, tendrán la posibilidad de expresar sus argumentos y presentar todas las pruebas que consideren.



Según el comunicado de prensa de la aerolínea, teniendo en cuenta que los aviadores en procesos disciplinarios en curso no tendrán programados vuelos, Avianca activará un plan de protección a viajeros para mitigar cualquier afectación en la operación. Sin embargo, no deja de inquietar a los viajeros que este nuevo episodio genere nuevos incumplimientos en los cronogramas de las rutas.



EL TIEMPO