1 de cada 6 dueños de autos hacen conejo a revisión técnico mecánica

21 de mayo 2018 , 10:15 a.m.

5,9 millones de automóviles que están rodando en las vías colombianas no están haciendo las revisiones técnico mecánicas y se encuentran evadiendo el cumplimiento de este requisito, lo cual genera posibles riesgos al no cumplir con la revisión de frenos, luces y estado general del automotor, entre algunos otros que se debe realizar periódicamente cuando el vehículo cuenta con más de seis años de antigüedad.



La advertencia fue hecha por el Director de Tránsito y Transporte, Manuel González, tras conocer en detalle las cifras reveladas por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) que dan cuenta que el 55 % del parque automotor ( 5’936.755 vehículos) está evadiendo el cumplimiento de este requisito.

El funcionario recordó que el total del parque automotor en Colombia suma 13.637.663 vehículos, del cual 10.870.010 está en la obligación de tener al día el Runt.



“Desde el Ministerio de Transporte hacemos un llamado a los conductores para que se pongan al día con esta obligación. El 10 % de las infracciones de tránsito cargadas al Runt, que corresponden a más de 370.000, es precisamente por la falta de este documento. Junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, ejerceremos mayores controles para garantizar que en las vías colombianas transiten los vehículos con la mayor seguridad posible”, manifestó González.



Agregó que la seguridad vial es un complemento con la Revolución de la Infraestructura que lidera este Gobierno: “De qué nos sirve la infraestructura que estamos construyendo en el país, si los conductores no tienen la cultura de la seguridad vial, reflejada en llevar los documento al día como son la revisión técnico mecánica y el Soat”.





Al discriminar por tipo de vehículo, el mayor nivel de evasión lo tienen las motocicletas con un 75 %, mientras que los automóviles llegan a 14 % y otro tipo de automotores, un 11 %.



Entre los departamentos y ciudades que se cuentan como los mayores evasores están Santander (55 % de su parque automotor), Valle del Cauca (52 %), Cundinamarca (48 %), Antioquia (48 %) y Bogotá (34 %).



Un informe con corte al primer trimestre de 2018, de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor asegura que en el país existen 3’442.584 vehículos particulares con más de seis años que tienen que hacer dicho trámite, al igual que 845.085 de servicio público con más de dos años y 6’909.079 motocicletas con más de dos años de antigüedad.



Al revisar los datos históricos de evasión, se observa que en los últimos tres años los conductores han descuidado esta obligación, con lo cual ha venido en aumento cuando en 2015 se registró un 50 %, en 2016 llegó a 53 % y en 2017, aumentó dos puntos porcentuales hasta 55 %. En dicho balance, el no portar el documento de la revisión ha representado que los diferentes organismos de tránsito hayan impuesto en el último año 370.379 comparendos por no contar con la RTM vigente que equivalen al 10 % de las 3´534.004 infracciones registradas en el Runt.



Evasión de Soat



En el mismo balance, también se dieron a conocer las cifras de evasión del Seguro Obligatorio de Tránsito (Soat), que en el último año se ubicó en 42,8 %, con un incremento de 3 puntos porcentuales si se tiene en cuenta que en el 2016 la evasión del Soat se ubicó en 39,02 %. Es decir, que de acuerdo al parque automotor que estaba registrado en el país hasta el año 2017, en el país circulan más de 5,8 millones de vehículos sin este seguro que garantiza la atención de todos los conductores, pasajeros o peatones que sufren daños corporales en un accidente de tránsito, sin necesidad de determinar el culpable y con cobertura a las víctimas de vehículos no asegurados o sin identificar.

Los comparendos impuestos por las autoridades de tránsito a los conductores que portan vencido el Soat en todo el país alcanzan los 127.062, los cuales representan un 4 % del total de las infracciones que son reportadas al Runt. Cabe resaltar que entre las empresas de transporte público nacional, el 17 % son evasoras de la revisión técnico mecánica, mientras que 14 % no cumplen con la obligación de portar el Soat.



“Este documento es esencial para atender el número de víctimas que se presentan en los accidentes de tránsito. Es un riesgo para las personas que los vehículos circulen sin portarlo. Hacemos un llamado a los colombianos porque todos tenemos derechos y deberes y la seguridad vial es todo lo que yo haga o deje de hacer, incluyendo estar al día con la revisión técnico mecánica y el seguro obligatorio. Lo que deja claro estas cifras es que los colombianos no estamos respetando las leyes”, concluyó González.



