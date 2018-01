El país recupera 26.000 firmas que había perdido de su ‘stock’

El pasado 27 de diciembre, tras 20 años de operaciones, Inversiones Bruselas decidió cerrar las puertas del restaurante La Cigale, en el barrio Chapinero Alto, en Bogotá.

Jean Francois Claude de Cornélis, exsocio del restaurante, dice que el cierre no se debió a temas financieros (arrojaban utilidades) sino a que uno de los accionistas no quería reinvertir. Por tanto, arrendaron el predio a un tercero. “Todo cumple su ciclo y no fue un cierre con lágrimas. No descarto volver al sector, pero hay que intentar otras cosas”, agrega.

Sin embargo, Inversiones Bruselas, vigente en el Registro Mercantil, hace parte del 40 por ciento (4 de cada 10 empresas o negocios) que, según la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras), siguen activas 5 años después de su constitución.



Así, mientras unos negocios cierran, otros se mantienen y otros nacen. Es el curso normal, y el año pasado –cuando el PIB tuvo un crecimiento cercano al 1,8 por ciento y la economía se desaceleró– el inventario de empresas subió.



Confecámaras indica que a diciembre 31 se encontraban vigentes 1’434.183 unidades productivas, de las cuales el 71,5 por ciento eran personas naturales y el 28,5 por ciento, compañías.



El año pasado el stock creció 6 por ciento, es decir, tuvo 80.734 registros más que en el 2016.



Por el contrario, en el 2016 –año en el que el PIB descendió de 3,1 a 2 por ciento– se dieron de baja 25.835 unidades productivas del inventario porque fue mayor el número de firmas que se liquidaron o se fusionaron que las que se constituyeron.



Lo anterior resultó de la creación de 323.265 unidades productivas (70.022 sociedades y 253.243 personas naturales), con un crecimiento de 7,3 por ciento respecto al 2016, cuando se gestaron 301.302.

En detalle, el número de personas naturales matriculadas aumentó 13 por ciento, al pasar de 224.182 a 253.243, mientras que el de sociedades descendió 9,2 (de 77.120 a 70.022).



Igualmente se registraron 154.360 cancelaciones de matrículas (10.967 sociedades y 143.393 personas naturales), con un descenso del 22,6 por ciento, frente al 2016.



Los factores que llevan a los cierres se relacionan con planeación, innovación, estudios de mercado o acceso al crédito. Por ello, es popular la frase de que se crean muchas pero sobreviven pocas.



Los cierres en los últimos meses también han tenido que ver con el comportamiento de los sectores comercio, industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida y actividades profesionales, científicas y técnicas.



Mientras que las actividades que impulsaron la creación de unidades productivas (personas naturales y jurídicas) fueron alojamiento y servicios de comida, comercio y otras actividades de servicios, que explicaron el 86,4 por ciento del crecimiento observado.



“Las cifras del 2017 evidencian un fortalecimiento de la actividad empresarial formal, cuya estabilidad y confianza debe ser prioridad en un 2018 de importantes cambios para el país”, dijo el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera.



El directivo agregó que la circunstancia de que los empresarios hayan preferido actuar a través de la figura de persona natural y no por medio de sociedades muestra una tendencia a la creación de pequeños negocios y la diversificación del riesgo.

Igualmente, son negocios, entre otros, que tienen un régimen tributario más simple y que se pueden liquidar más fácil, cuando no prospera.



Por ello, no se descarta también que el dueño del local de una tienda especializada en productos de aseo que cerró sus puertas en el barrio Quinta Paredes, occidente de Bogotá, se ubique en otra zona de la ciudad con un negocio diferente. Hoy, su anterior local está rodeado por otro tipo de establecimientos como hoteles, almacenes de artesanías, restaurantes o supermercados, que dos años antes no estaban. Lo propio podría pasar con la familia Hoyos Restrepo, que acaba de liquidar el holding A & G Restaurante.



Los negocios también son producto de sucesivas pruebas.

Bajan tiempos de los trámites

Aunque en el ítem ‘Abrir una empresa’ del ‘Doing Business 2017’ Colombia ocupó el puesto 96, frente al 2016, los tiempos que necesita un emprendedor para crear una compañía se han reducido y solo tarda 11 días y 8 trámites. Y para registrar la propiedad requiere 15 días, lo que le da el puesto 60 a Colombia entre 190 naciones dentro de dicho escalafón.



No obstante, la tasa de supervivencia en los cinco primeros años de los negocios creados bajo la figura de la persona natural es solo del 25,2 por ciento, mientras que la de las sociedades es del 42,9 por ciento. Sin embargo, las primeras son formas de autoempleo más volátiles, según Confecámaras.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

EL TIEMPO @RolandoLozano3