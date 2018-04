El puente Chirajara colapsó por un error de diseño

Un error de diseño fue el que provocó el colapso del puente Chirajara en construcción, según lo señalaron las directivas de Coviandes, firma encargada de desarrollar dicho proyecto.

Alberto Mariño, gerente de Coviandes, confirmó que luego del análisis de la firma consultora independiente norteamericana, Modjaski and Masters & American Geotechnical and Environmental, el motivo del colapso del viaducto Chirajara el pasado 15 de enero fue por un error de diseño.



Según el directivo, los expertos hicieron un análisis de las condiciones de diseño de la pila C, que fue la quedó en pie, y concluyeron que tiene los mismos errores de la que que se derrumbó, por lo que esa tendrá que ser demolida.



“Los expertos concluyeron que la cimentación actual está en buenas condiciones, por lo que decidimos no destruirla. Es así como mantendremos los cimentos para la construcción del nuevo puente, lo que nos ahorraría 12 meses en la construcción del nuevo viaducto”, manifestó Mariño.

Según lo determinado por los expertos que hicieron el análisis de las causas que hicieron colapsar una de las torres del proyecto, la capacidad en la parte superior del tabique fue insuficiente para resistir la tensión generada entre los brazos de la torre.



El diseño supuso, incorrectamente, que las fuerzas se podrían distribuir a lo largo de la altura del tabique.



El uso de este, en vez de la losa cabezal es bastante inusual para este tipo de torres.



Durante la inspección en el sitio no se observaron señales que indicaran movimiento en la cimentación, así mismo, el interior del 'Caisson B' fue examinado posteriormente, y no se encontraron señales de daño o movimiento, indicó Alberto Mariño, gerente de Coviandes.



Los expertos también advierten que no se observan daños en la cimentación de la torre del puente que queda en pie. "La cimentación es adecuada para las cargas de diseño", señalan.



Noticia en desarrollo...



