Coca-Cola Zero se despide del mercado

La Coca-Cola Zero vive lo que son sus últimos días en el mercado de las bebidas, luego de que la firma americana comunicara este miércoles que será reemplazada por un nuevo producto: Coca Cola Zero Sugar (Sin Azúcar).



La nueva fórmula es una “versión mejorada" de la actual Zero ya que "queda más claro que antes que no tiene azúcar y el sabor es mejor", aseguraron desde la compañía a CNN.



De este modo, apuntaron que la composición nutricional es exactamente la misma. La nueva ‘Sin Azúcar’ lleva meses comercializándose en el mercado español, el británico y el mexicano y, debido a su éxito con la nueva fórmula, llegará a Estados Unidos en agosto de este año.

Tras esa fecha, la Coca Cola Zero será eliminada de las vitrinas. ¿Cuál es la diferencia entre Coca-Cola Zero y Coca-Cola Sin Azúcar? Ambas son alternativas sin azúcar a la Coca-Cola Light, pero se dice que el sabor de la Coca-Cola Sin Azúcar es más parecido al de la Coca-Cola original.



La Coca-Cola Sin Azúcar también tiene la icónica etiqueta roja de la Coca-Cola original, pero con el borde del envase con una franja negra.



La compañía dijo que quería ser tan "clara y descriptiva como fuera posible" en el cambio del nombre para asegurarse de que los consumidores sepan que la bebida es sin azúcar.



En una llamada con inversionistas, el CEO de Coca-Cola, James Quincey, calificó la nueva bebida como una "reinvención de la Coca-Cola Zero".

Coca-Cola Zero debutó en 2005 y fue una de las 10 mejores marcas de refresco en 2016. Las ventas crecieron un 3,5%, pero Coca-Cola Sin Azúcar creció a un ritmo de dos dígitos en los países que se ha comercializado y la compañía espera que la nueva bebida tenga el mismo impacto en Estados Unidos.



Esta renovación se produce cuando la industria de las bebidas intenta aprovechar el interés de los consumidores en comprar cada vez menos productos con alto contenido de azúcar y calorías.



Las ventas de refresco en Estados Unidos cayeron a un mínimo de 30 años en 2016, de acuerdo con Beverage Digest. El año pasado, PepsiCo, el competidor de Coca-Cola, anunció sus planes para producir dos tercios de sus bebidas de una sola porción con 100 calorías o menos para el 2025.



EL MERCURIO (Chile) / GDA