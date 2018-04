Estas son las nuevas bebidas vegetales y ecológicas de Coca-Cola

Por primera vez en sus 65 años en España, Coca-Cola entra en el mercado de las bebidas ecológicas y en las vegetales. La empresa presentó este miércoles dos nuevas gamas de bebidas, una a base de vegetales, con y sin zumo, que se comercializará bajo el nombre de AdeS (Alimentos de Semillas) y Honest, una gama de tés y cafés elaboradas a partir de productos ecológicos.

Ambos tipos de bebidas se comercializarán en los puntos habituales de venta y otros adicionales (máquinas dispensadoras, gasolineras, etc.) desde este mismo jueves. También anunció que añade una nueva marca a la oferta de agua envasada, Glacéau Smarwater, y la llegada a la Península de Appletiser, un zumo de manzana carbonatado que ya se vendía desde hace décadas en Canarias.



El presidente de Coca-Cola España, Juan Ignacio Elizalde, afirmó a El País hace unos meses que la empresa aspiraba a ser una “compañía integral de bebidas” y que querían “dar al consumidor opciones de bebidas no alcohólicas para tomar en los distintos momentos del día”, con la vista puesta en la entrada en segmentos que la compañía, tradicionalmente enfocada en los refrescos, no había tocado.



Con AdeS y Honest, la empresa diversifica la oferta y eleva a 18 sus marcas en España, con más de 100 productos. La firma espera que el 20 por ciento del aumento de las ventas de este año proceda de las dos nuevas marcas.



© JAVIER SALVATIERRA

Ediciones El País, SL 2018