Lucha de gigantes: Airbus gana en pedidos y Boeing, en entregas

Airbus se anotó 1.109 pedidos netos de aviones en el 2017 de 44 clientes. Boeing cerró el año con 912 unidades por parte de un total de 71 clientes. En ambos casos, les sirve para asegurar a los inversionistas de que siguen logrando amasar ventas. Se mire por donde se mire, dicen desde las firmas, fue un año muy bueno para ambas.

En cuanto a las entregas, Boeing es la ganadora: ensambló 763 aviones. Supera por uno el récord del 2015. Amasa 5.864 aviones en cartera por valor de 134.800 millones de dólares. Es suficiente para cubrir siete años de trabajo. Por su parte, Airbus entregó 718 unidades durante el año (frente a las 688 realizadas en 2016) y va a elevar la producción del A320 en la planta que tiene cerca de Pekín, una de las cuatro que opera en todo el mundo.



El pasado fue el último año con John Leahy al frente de las ventas de Airbus. No fue fácil. A la amplia ventaja que tenía Boeing en los pedidos y los problemas de producción, se le sumó la investigación en Francia y Reino Unido por sus prácticas comerciales. Pese a ello, los títulos del consorcio europeo están en máximos. También los de su rival Boeing, el valor que mejor rindió en Wall Street.



Airbus iba bastante rezagada hasta que sorprendió con más de 500 pedidos en solo 24 horas. Fue un récord para la industria. Entre los contratos se encontraba el de 430 aviones del modelo de pasillo único A320Neo para el fondo Indigo Partners, que se repartirá entre cuatro aerolíneas. Después sumó otros contratos por 275 aviones, que incluyen 100 unidades para la compañía Delta Air Lines.

Sorprendente remontada

La remontada es calificada por los analistas del sector de la aviación de sorprendente. Dos terceras partes del negocio lo hizo cuando el 2017 llegaba ya a su fin. El impulso final fue suficiente para batir a Boeing. Esta rivalidad les está forzando, además, a ofrecer importantes descuentos cuando los pedidos son muy grandes. Un mayor volumen permite reducir costos, pero puede afectar al margen de ganancia.



Boeing acumulaba en los primeros nueve meses del año ingresos por valor de 41.260 millones de dólares en la división de aviones comerciales. Es una caída del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo en ese segmento de negocio, sin embargo, ascendió 3.020 millones, que multiplicó por cuatro. En el caso de Airbus, la cifra de negocio por la venta de aviones comerciales mejoró un 4 por ciento, hasta los 32.643 millones que le aportaron un beneficio de 1.520 millones, que duplicó.

Aviones chicos, claves en la competencia

La lucha se concentra en los aviones pequeños, los más populares entre las aerolíneas que operan rutas cortas. Boeing recibió 745 pedidos de B737. Airbus sumó 1.054 pedidos del A320. El consorcio europeo acaba de firmar además una alianza con la canadiense Bombardier para fabricar su CSeries en la planta que opera en Alabama. Boeing, por su parte, negocia con la brasileña Embraer cómo fusionar sus operaciones.



En el segmento de los aviones de largo recorrido, Boeing se impone con claridad a Airbus en una relación tres a uno. La estrella en la categoría de los bimotores de doble pasillo es el B787 Dreamliner, que tuvo su mejor año desde el 2013 con un total de 94 pedidos el pasado ejercicio. Es el segundo avión más vendido en esta categoría, por delante de los 60 aviones de la familia B777.



Las dudas persisten sobre los programas B747 y A380, los modelos más grandes. Las aerolíneas estadounidenses dejaron de operar el icónico jumbo de Boeing el año pasado. Y el futuro del enorme A380 está en el aire: el jefe comercial de Airbus, John Leahy, adelantó este lunes que si no llegan nuevos encargos, dejarán de fabricarlo.



“Si no conseguimos cerrar el acuerdo con Emirates, tendremos que poner fin al programa”, señaló el ejecutivo. La empresa ha vendido 317 de estos aviones, 142 de ellos, a Emirates. Lanzó el modelo en el año 2000 y en su configuración estándar permite transportar 500 pasajeros. Pero Airbus no logra cerrar encargos importantes nuevos. Actualmente hay 95 pendientes de entrega.



Boeing, por su parte, tiene 12 aviones B747 en cartera, frente a 28 hace un año. Es suficiente para dos años de producción.



El mercado de los pequeños aviones, dicen los fabricantes, sigue siendo muy sólido y esperan que el tráfico de pasajeros crezca un 5 por ciento en el 2018.



SANDRO POZZI

EDICIONES EL PAÍS