Foco en negocios más pequeños impulsa movidas empresariales en el país

Ni la venta de Cafesalud EPS y Esimed, por 1,4 billones de pesos, ni la del 50 por ciento de la firma portuaria Compas, por 407.000 millones de pesos, evitarán en el 2017 una caída importante en el monto de las movidas empresariales.



Esto se debe a la enajenación de Isagén en el 2016, por 11,2 billones de pesos, que puso un récord difícil de superar.

Sin embargo, la reducción de costos y los planes de las empresas para crecer más rápidamente adquiriendo competidores impulsaron en los 8 primeros meses 87 integraciones empresariales, con un aumento del 29,8 por ciento, frente a igual periodo del 2016, cuando se concretaron 67.



El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dijo que en efecto el año 2017 se ha caracterizado por los bajos montos de las negociaciones, que conducen a integraciones empresariales.



De otra parte, en algunos movimientos ha pesado la obligación de reportar activos no declarados en el exterior, y que ha llevado a fusiones de empresas con filiales en centros financieros y países de baja tributación.



“Cada caso es particular y tener operaciones en el exterior es legal si se declaran, pero es bueno que se traigan a través de fusiones recursos de empresas a Colombia”, dijo a EL TIEMPO el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Santiago Rojas.



La medición de EL TIEMPO indica que unas 35 fusiones desde Panamá han movilizado activos por unos 400.000 millones de pesos.



Por su lado, Multiacciones (Colombia) –dueña del 22,8 por ciento de Multibanca Colpatria– absorberá a las compañías Trivita Holdings, International Yorkshire, Emerald Multiacciones Holdings, Trivita II, Mayaro y New Trivita, que están domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas y tienen como sociedad matriz a The Bank Of Nova Scotia.



Multiacciones es controlada por la firma canadiense Scotia Holdings, que elevará así su participación directa en Multibanca Colpatria al 49,7 por ciento, pues las firmas Trivita Holdings, Mayaro y International Yorkshire son actualmente dueñas de otro 26,9 por ciento de dicha entidad financiera. La participación accionaria se valoró en términos de activos por 4,1 billones de pesos, lo que convierte esta fusión en una de las más grandes el presente año en el país.

Tendencia en energía

La focalización en negocios más pequeños también es una causa de movidas este año: Idea, dueño de la hidroeléctrica Hidroarma, decidió vender dicha compañía porque su decisión es seguir en el sector de generación de energía, pero con centrales de 40 megavatios de capacidad o menos.



La presidenta de Silk Banca de Inversión, Martha Juliana Silva, afirmó que aunque Colombia sigue siendo atractiva para los fondos de capital privado, la intensidad de sus operaciones este año se ha reducido. “Los empresarios colombianos continúan pidiendo múltiplos altos”, explicó la ejecutiva.



Agregó que independiente del ciclo económico siempre habrá fusiones y adquisiciones, por lo que a pesar de la situación tienen órdenes de compra de empresas alimentos, comercio y energías renovables.



“La ubicación estratégica de la planta nos permite suministrar una cartera de productos especializados con el fin de atender mejor el mercado local e internacional”, dijo el vicepresidente para América Latina de la estadounidense Solenis –firma que compró a la firma de químicos Nopco Colombiana– José Piñón Aguirre.

Firmas apetecidas

Más de la mitad de los dueños de las empresas familiares colombianas tiene intenciones de venderlas o conseguir un socio estratégico internacional en el mediano y largo plazo, indica una encuesta reciente de la firma Norton Rose Fulbright.



Sin embargo, según Ana Cristina Jaramillo, responsable de área de fusiones adquisiciones de la firma, pocos cuentan con la experiencia para llevar a cabo las operaciones.



“Las empresas tienen grandes oportunidades en el mercado internacional y son altamente apetecidas por los inversionistas extranjeros”, dice.



No obstante, señala que generalmente tienen cierto temor hacia el cambio, se preocupan inmensamente por el futuro de los empleados, de los aliados comerciales y el de los miembros de la familia que participan activamente en los negocios.



Por ello, plantea que la clave para superar la barrera es asesorarse de profesionales en las áreas financieras y legales que hacen más sencilla y confiable la transición.



De acuerdo con la directiva, para las empresas familiares también es fundamental ser paciente ante un proceso de venta o vinculación de un socio, pues la cantidad de requerimientos y condiciones que surgen son demoradas.

Integración entre socios de la compañía Biomax

Industrias Líderes (IL) y Blue Sky Yield (BSY), firmas propietarias, respectivamente, del 2,5 por ciento y 2,6 por ciento de Biomax Biocombustibles, se fusionarán.

Previamente IL y BSY vendieron mediante una oferta pública de adquisición (OPA) a UNO Colombia, por 43.095 millones de pesos, el 6,8 por ciento que tenían en Biomax Biocombustibles.



UNO Colombia prevé más inversión en el país.

Algunos reacomodos en el 2017

1. Daimler vende



Daimler Colombia abandonará la venta al por menor de vehículos comerciales y de pasajeros. Le enajenó los activos a Motorysa.



2. Ara se expande



La cadena de supermercados Jerónimo Martins Colombia (Ara) adquirió el inmueble del Megamercado La Despensa, en Soacha, Cundinamarca.



3. Nueva línea



La firma Pintuco constituyó la sociedad Oceanic Paints, en Medellín, para producir pinturas y complementarios destinados a carros y motocicletas.



4. Escisión



Alquería escindirá el 28, 7 por ciento de los activos, para crear una firma que llamará PNS, que manejará las inversiones no relacionadas con el negocio industrial.



5. Farmacéuticos



La firma Vitalis absorberá a Vitrofarma. Tras concretarse la transacción, quedará controlada, en un 99,9 por ciento por la compañía Avefarma (Colombia).



6. Energía



I.C. Asesorías Proyectos (Icap) acordó comprar la central hidroeléctrica Puente Guillermo, en el municipio de Puente Nacional (Santander). Era de la firma Enerco.



7. Tecnología



Sonda Chile compró a Compufácil y Priceless Colombia. Su participación en el segmento de hardware subió de 0,4 a 0,9 %, y en el servicios del 0,5 %

al 1,5 %.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

Redacción Economía y Negocios