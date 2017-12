Empresas digitales, las embajadoras en el exterior

Compañías de las tecnologías de la información (TI) y creativas digitales colombianas se han abierto paso en los mercados internacionales con productos innovadores y en cinco años han logrado, en conjunto, exportaciones por más de 540 millones de dólares.

Son, en total, 2.863 empresas de estos sectores que generan 110.000 empleos en el país y se enfocaron en el desarrollo de diferentes productos y servicios, como la creación de nuevas aplicaciones, software, plataformas digitales, entre otros, y que han terminado siendo competitivos en mercados externos.

Una de estas empresas es Heinsohn, creadora de la plataforma que apoya al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cuyas exportaciones llegan a 1,6 millones de dólares.



Otra compañía nacional destacada es PSL, especializada en la elaboración de software a la media y que se proyecta para, en un futuro cercano, desarrollar productos en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, ya trabaja en vehículos autónomos.



También está el caso de DGX, la cual creó un software que les ha permitido a las aerolíneas de bajo costo ampliar su cobertura y ventas de tiquetes en Latinoamérica.



Este año esperan ventas cercanas a los 24 millones de dólares. Por último se encuentra Acsendo, una empresa colombiana que desarrolló un software para promover la meritocracia y el talento humano en las organizaciones. Esta firma exporta hoy sus productos a México, Chile, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Perú, entre otros países.

El cerebro del sistema de pensiones

Hace 40 años, en Bogotá, nació Heinsohn Business Technology, una empresa que, aunque se consolida como una de las más importantes del sector financiero TI en Colombia, se inició como una organización, en cabeza de dos estudiantes de ingeniería, dedicada a la digitalización de información contable para empresas.



Ahora cuenta con 700 empleados y casi 1000 clientes nacionales e internacionales.

Su especialidad es el desarrollo de software financiero utilizado en gestión de créditos, libranzas, portafolios de inversión y pensiones. Es en esta última donde ha encontrado su éxito, y actualmente son los responsables del funcionamiento del sistema de pensiones del país. Este sistema fue acogido por empresas de Argentina y Perú.



Para Luis Fernando Jaramillo, gerente general de la compañía, gracias a la participación en misiones internacionales lograron ampliar su lista de clientes, y sus capacitaciones mejoran las capacidades de sus colaboradores.



Esta organización, que integra el grupo de empresas que representa al sector de tecnologías de la información –la Selección TI–, tiene presencia en Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México, y en el 2016 registró ingresos totales por 59.000 millones de pesos.



Además, ellos fueron los creadores del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), la plataforma en la cual se unifican los trámites de tránsito.

El ‘software’ que conecta a agencias de viajes y aerolíneas

En alguna época de su vida, James Figueroa recorrió como mochilero Suramérica y se encontró con la dificultad de no hallar información en la web sobre medios de transporte que lo llevaran de manera segura y económica de un país a otro. “Llegaba a Perú o Ecuador y tenía que buscar exhaustivamente en más de diez páginas diferentes de turismo para conocer información sobre aerolíneas y buses”, recuerda.



A su regreso al país, a mediados del 2013, junto con Eduardo Maldonado, su socio, creó una plataforma para vender en línea pasajes de buses de empresas como Bolivariano, Expreso Brasilia, Rápido Ochoa.



Pero luego incursionaron en el mercado de las aerolíneas. “Donde aerolíneas como Viva Colombia, Satena o ADA no aparecían en las agencias de viajes online, entonces sacamos este producto tratando de darle mayor exposición”, aseguró.



A finales del 2014, los emprendedores crearon la compañía GDX, que provee a las agencias de viajes en línea la posibilidad de buscar, comprar y administrar pasajes en una sola plataforma. Actualmente ofrece tiquetes de 25 compañías aéreas de América Latina y el Caribe.



“Somos un intermediario entre las agencias online y las aerolíneas de bajo costo que les permite llegar a nichos de mercados con resultados entre 40 y 50 por ciento más económicos”, señala Figueroa, gerente general de GDX.



El éxito de la empresa se ve reflejado en el crecimiento en ventas, que pasaron de 170.000 dólares en 2014, a 1,5 millones en 2015 y 14 millones de dólares en 2016, y este año esperan estar cerca a los 24 millones.

Un modelo para evaluar empleados talentosos

Lograr un ascenso en una empresa resulta frustrante para los trabajadores cuando, en ocasiones, los jefes seleccionan a la persona de una manera subjetiva y no por su capacidad. Este tipo de comportamiento fue lo que advirtieron Carlos Santana y sus socios José Vélez y Martín Schrimpff hace cinco años, cuando investigaron el tema del manejo de los recursos humanos en las empresas.



Fue así como fundaron Acsendo, compañía que diseñó un software que evalúa a los empleados de una empresa de una manera objetiva y eficaz. “El software evalúa a los trabajadores en competencias comportamentales, metas, plan individual de desarrollo, reconocimiento, clima laboral y cultura organizacional”, afirmó Carlos Santana, gerente general de Acsendo.



Desde hace un año, la empresa se beneficia con capacitación, asesoría en importaciones y en ruedas de negocios que le ofrece el Gobierno. “Gracias a esta ayuda, en septiembre, Acsendo participó en la feria más grande de recursos humanos en México, donde logramos cerrar negocios con tres multinacionales”, dijo.

La empresa llega a 12 países, y en 2017 estima crecer en un 80 por ciento en facturación con respecto al 2016.

Empresa paisa les apuesta a vehículos autónomos

“El subdesarrollo es un problema cultural, no económico”. Así describe Jorge Aramburo, gerente general de la empresa Antioqueña PSL, la decisión que, como líder de la organización, tomó hace más de 15 años para expandir su emprendimiento. “Necesitábamos creer que nuestro límite era netamente de pensamiento, pero que si queríamos hacer algo de calidad, teníamos las capacidades intelectuales para hacerlo”, explica.



En la actualidad, su empresa es la principal exportadora de software ágil del país. Entre sus clientes figuran importantes firmas nacionales e internacionales, como IBM, Fed-Ex, Bridgestone, Avianca, Ecopetrol, Grupo Éxito, y ha llegado a más de 15 países. Su meta: contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial, a la consolidación de la conducción autónoma de vehículos (carros que se manejan solos) y generar avances en big data, proyectos en los que está trabajando.



La empresa nació del sueño de un emprendedor, Aramburo, hace más de dos décadas en Medellín y ahora opera además en Bogotá, Cali, Ciudad de México y Estados Unidos, con más de 600 ingenieros. El 71 por ciento de sus productos son exportados.

Gracias a ello, PSL ha conseguido no solo el reconocimiento mundial, sino ser una de las pioneras en tecnologías TI del país, así como formar parte del grupo de empresas que llevan la vocería en este ámbito para demostrar que en Colombia sí se puede desarrollar tecnología de calidad, la llamada ‘Selección TI’, del Ministerio de las TIC.



Sin embargo, el empresario destaca que el secreto del éxito de su negocio recae en la calidad humana de sus colaboradores. “No es suficiente que en nuestra empresa trabajen personas talentosas. Nuestro valor principal es que quienes forman parte de PSL tengan la capacidad de entender las necesidades de nuestros clientes y de empatizar con ellos”, argumenta.



Aunque reconoce que en los últimos años ha crecido el apoyo del Gobierno Nacional al sector tecnológico, para Aramburo, el reto para potenciar esta industria es que los jóvenes colombianos se interesen más por aprender dichas disciplinas, ya que, hoy por hoy, el déficit de profesionales en ingenierías TI es una dificultad.



“En el 2030 no tendremos que manejar. Llamaremos nuestro carro por teléfono y llegará a recogernos y llevarnos a donde deseamos. Podremos imprimir los medicamentos desde nuestra casa. Pero para llegar a eso necesitamos que desde acá se promueva la investigación”, finaliza.

Ocho pasos que debe seguir una empresa con potencial exportador

1. Mercado local. Evaluar el potencial exportador luego de comercializar sus servicios en Colombia antes de entrar en el mercado internacional.



2. Evaluación. Evalúe cuál de sus soluciones tiene mayor potencial exportador e identifique los mercados donde se podría presentar la mayor demanda.



3. Certificaciones. Conocer en detalle las certificaciones de calidad aplicadas en la industria para facilitar el acceso a mercados internacionales.



4. Oportunidades. Revisar las oportunidades y tendencias por medio de un estudio de lo que requieren el mercado y compradores de interés.



5. Costos. Estructurar el costo de su solución para evitar contratiempos cuando envíe una propuesta a un potencial comprador.



6. Conocimiento. Conocer los lineamientos de una contratación internacional y sus compromisos a la hora de abordar un negocio en el exterior.



7. . Seminarios. Participar en seminarios de capacitación, adecuación de la oferta y en espacios de validación con expertos de la industria.



8. Macrorruedas. Otra oportunidad de lograr la exposición internacional es la participación en macrorruedas internacionales y así validar su oferta exportable.





ENRIQUE BUENO Y MARÍA CAMILA BERNAL

Especial para EL TIEMPO