Supersociedades le pone freno a actividades ilegales de 7 captadoras 

la Superintendencia de Sociedades ordenó hoy la intervención de siete firmas del mercado al encontrar evidencias que las relacionan con el esquema de captación ilegal de recursos montado por Elite International Americas, dentro del sonado caso de las libranzas.

Se trata de las sociedades New Gaia Investments SAS en Liquidación, Afecafe S.A.S en liquidación, Think cool S.A.S en liquidación, Serodri S.A.S en liquidación, R&R Consultores Financieros S.A.S (liquidada), Celconsultores S.A.S y Fundación Samadhi.



Según el ente de vigilancia y control, algunas de estas firmas cobraron dinero a Elite por servicios de consultoría de las que no se encontraron soportes. En cambio, se evidenciaron pagos de estas sociedades a exdirectivos de Elite.



La Superssociedades también informó que decretó medidas cautelares contra cuatro directivos de Estraval, intervenidos por captación ilegal de recursos del público, relacionados con el caso de las libranzas



La entidad señaló que según documentos que reposan en el expediente, los socios de algunas de estas firmas buscaron liquidarlas privadamente, por lo que desde la Superintendencia se ordenó a la Cámara de Comercio de Bogotá suspender los efectos de la rendición final de cuentas de dichas liquidaciones con el fin de reabrir los expedientes.



Las medidas adoptadas en este caso han llevado al a vinculación de alrededor de 100 personas y empresas a través de medidas de intervención por captación ilegal.



