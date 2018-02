‘Tenemos la certeza de que los despidos son ilegales’: Hernández

27 de febrero 2018 , 10:16 a.m.

27 de febrero 2018 , 10:16 a.m.

En entrevista con 'La W Radio', el capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), aseguró que para él y su gremio, los despidos de pilotos que comenzó Avianca este lunes son ilegales. La empresa dejó por fuera al 80 por ciento de los aviadores citados a procesos disciplinarios, entre estos, el capitán Hernández.



Dijo que, además, confían en el laudo arbitral, que fue impugnado por Avianca. “Tenemos la certeza de que la justicia tiene que pronunciarse al respecto y defender el laudo”, aseguró, y dijo que esperan el resultado que la impugnación tenga en la Corte Suprema de Justicia.

“Continuaremos defendiendo la legalidad de nuestra huelga porque insistimos en que no somos servicio público esencial”, dijo Hernández, y explicó que buscarán pronunciamientos internacionales al respecto porque no están de acuerdo con el resultado jurídico de la huelga.



Entonces, el camino que seguirán será ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, la Organización Internacional del Trabajo, “que es la rectora en temas laborales, la que cuando clasificó los trabajos públicos esenciales no incluyó la actividad de piloto comercial”, explicó.

A Hernández, quien cree que los despidos pueden llegar a ser de 120 a 140, le queda un recurso. Él, como todos los demás desvinculados de sus cargos, tiene ocho días para acudir a una segunda instancia en la que otros funcionarios de Avianca, de más alto rango, realicen una nueva valoración de su caso.



El Capitán también aseguró que buscarán, mediante acción de tutela, reversar la decisión de la aerolínea colombiana.



Avianca confirmó la noche de este lunes que fueron despedidos 20 aviadores, de 25 que fueron citados. Tres más fueron suspendidos y a otros dos se les aplazó la diligencia por incapacidad médica.



Además, este martes se conocieron las utilidades de la empresa, que casi duplicó sus ganancias pese a los 52 días del paro de pilotos. Paso de 44,2 millones de dólares en 2016 a 82 millones de dólares en 2017, según informe presentado a la Superintendencia Financiera.



Para Hernández, la defensa de la legalidad de la huelga “también es un tema de honor porque la manipulación que ha dado la empresa y los resultados jurídicos implican que nosotros nos arriesgamos a hacer algo ilegal, cuando no es cierto. Nadie se va a lanzar a una huelga pensando que la Corte Suprema de Justicia va a cambiar jurisprudencia en 15 días para hacerle el favor a Avianca”.



Contó que los pilotos están “enfurecidos” y que la operación de la empresa no se ha normalizado. Además, dijo que no les permitieron la debida defensa, pues realizaron 12 procesos disciplinarios en simultánea, en oficinas distintas, pese a que ellos solamente iban con dos abogados.



ELTIEMPO.COM