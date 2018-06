‘Avianca no necesita ser capitalizada’: Efromovich

A escasas horas de iniciarse la 74ª. Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), que concluye este martes en Sídney (Australia), el empresario Germán Efromovich, socio mayoritario de Avianca Holdings, habló con EL TIEMPO.

El empresario dijo que la alianza con United Airlines va marchando, pero también reveló que no le inyectarán más recursos de capital a Avianca Holdings, porque de momento no los necesita. Los planes de inversión sí están previstos para la cadena hotelera Movich, que en el 2019 entrará a Estados Unidos (Miami) y en la que se prevé inyectar 150 millones de dólares.

Germán Efromovich, accionista mayoritario de Avianca Holdings. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es el estado de la alianza con United?

​

No hay nada nuevo para anunciarle al mercado. Las cosas están andando bien y en el momento oportuno, cuando haya algo relevante, con seguridad lo diremos.



¿El acuerdo sí traerá una capitalización de Avianca?



Lo primero que hay que dejar en claro es que este es un acuerdo puramente comercial. Avianca no está a la venta y no hay ningún interés de cambio de control mayoritario en su estructura accionaria.



Las alianzas no involucran cambios en el control accionario; puede haber algunas variaciones en los accionistas minoritarios, pero en términos de control no hay ninguna intención en este momento, ni en el corto plazo, ni nunca la hubo.



Entonces no habrá capitalización...



La compañía está capitalizada y no necesita ser capitalizada en estos momentos. En algún momento se dijo eso, porque el Grupo Synergy había dispuesto, si fuera necesario, hacerla, pero la verdad es que no ha sido necesario.



Una operación de estas acaba a quien quiere mantener su participación, viéndose obligado a acompañar el proceso, y la intención de Synergy no es diluir a nadie. Solo se haría en el momento que fuera realmente necesario.



¿Ya casi inician la fusión con Avianca Brasil?



Puede pasar la semana que viene, en un mes o seis meses. El Grupo Synergy quiere hacerlo, la junta directiva también, pero hay varios factores que deben determinar cuál es el momento más adecuado de hacerlo y creo, por ahora, que ese momento aún no llega.



¿Hubo algún arreglo con Kingsland Holdings (Roberto Kriete), para retirar las demandas?



No hemos hecho ningún tipo de arreglo con Kriete ni con nadie. Como se recuerda, él interpuso una demanda contra Avianca y sus directores, inclusive contra mí, y en función de lo que está pasando y lo que pasa en la Corte de Nueva York, decidió retirarla y nosotros concordamos en que se retirara. Eso desapareció, pero ahí no hubo ningún arreglo.



Continuamos con el objetivo de hacer el acuerdo estratégico con United, que es una de las cosas a las que él se oponía.

¿Qué lectura tiene seis meses después de la huelga pilotos?



Una de las decisiones más tristes que tuvo que tomar la compañía fueron las medidas disciplinarias en función del respeto a la ley, al orden y a la sobrevivencia de la propia empresa. Como compañía no estamos contentos con el final de este capítulo, ni con el resultado económico, pero no podíamos tomar otra actitud.



¿Cuánto tardará la recuperación total?



Estamos casi recuperados. Hasta octubre tendremos todos los vuelos normalizados; hoy operamos con más del 96 por ciento. Nos faltan algunos vuelos domésticos, no saliendo desde Bogotá, entre ciudades.



¿Y el efecto económico cuándo se revertiría?



Nos tomará entre dos y tres años poder recuperar lo que se perdió, porque eso nos obligó a posponer algunas entregas de aviones y algunas rutas que estaban programadas para entrar. No las de este año, pero las que venían el otro año fueron postergadas unos ocho meses más.



¿Y cómo va su negocio de la hotelería?



Hay mucha inversión en ese sector y el turismo está creciendo bastante. En materia de inversiones no tenemos mucho por ahora, seguimos con ocho hoteles cinco estrellas. Para el 2019 estamos planificando dos hoteles más en el país e internacionalizar la marca, que nació en Colombia.



Lo que se está planificando son inversiones de más de 150 millones de dólares. Vamos a empezar en Estados Unidos, en Miami, pero la idea es llevarla hasta donde las oportunidades nos lo permitan. Uno nunca se impone límites; el momento es el que nos hace los límites.

Habrá ajuste a clase ejecutiva de vuelos cortos

El empresario Germán Efromovich, mayor accionista de Avianca Holdings, dijo que habrá otro tipo de clase ejecutiva en algunas aeronaves (A320 NEO), porque no es necesario tener una cabina de esas condiciones tan cómodas para vuelos que no demoran una hora.



“Vamos a adoptar la ejecutiva europea, donde las sillas del medio son un poco más anchas y las del medio no se ocupan. Entonces, dan la misma o mayor comodidad al pasajero para un vuelo que no dura una hora. Es más una adecuación de esa clase ejecutiva”, explicó.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

REDACTOR DE EL TIEMPO

Enviado Especial a Sídney (Australia)

En Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com