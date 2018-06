Así cambia la banca con la venta de carteras del Citibank a Colpatria

09 de junio 2018 , 08:11 a.m.

Tras 6 meses de ser anunciada, la canadiense Scotiabank debe concretar en los próximos días la compra de la banca de consumo y de pequeña y mediana empresa (pymes) del Citibank en Colombia, operación que realiza a través de su subsidiaria Multibanca Colpatria.



El monto de la transacción sigue sin revelarse, pues la adquisición de los negocios aún están sujetos de aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, aunque ya fueron avalados desde el punto de vista de la competencia, dado que no generará restricciones de mercado.

“La estructura de mercados no se vería sustancialmente modificada con el perfeccionamiento de la operación proyectada, preservando así las condiciones de mercado” dijo una fuente oficial.



Por ello, la Superfinanciera no ha recibido recomendación de objeción o condicionamiento, y podría ser avalada pronto.



El documento que estudia la entidad dice que las operaciones de Citibank en Colombia incluyen 47 sucursales y 424 puntos de autoservicio.



Tras el permiso, se iniciará la unificación de la plataforma operativa y tecnológica, proceso que se estima tenga una duración cercana a los dos años.



Al respecto, es de mencionar que hasta tanto no se reciba dicha autorización, todas las operaciones, sucursales y productos seguirán desarrollándose y funcionando como hasta ahora.



Además, abarca la incorporación a Banco Colpatria de 2.700 colaboradores de Citibank Colombia.



Aunque Citibank, que es de origen estadounidense, seguirá siendo un banco de primer piso en Colombia, se focalizará en grandes clientes, como empresas, y cederá varias líneas al comprador.



Además de presencia en los negocios de banca corporativa, Citibank mantendrá actividad en el mercado de capitales, en los que proyecta continuar fortaleciendo su oferta de valor, gracias a su presencia global y experiencia de mercado.



“Lo anterior, acompañado de la estrategia de tesorería, que incluye, entre otras, compra y venta de divisas, bonos y derivados, así como soluciones integrales que involucren productos de mercados del Citi a nivel global”, dijeron.



La decisión de Citi está argumentada en las economías de escala y el aumento de la masa crítica para hacer más rentable uno o más negocios de los servicios financieros en el país.



La adquisición además mejorará la posición estratégica de Banco Colpatria, que es controlado por Scotiabank, convirtiéndolo en el líder del mercado en tarjetas de crédito, aumentando su alcance en Colombia con la incorporación de unos 500.000 clientes y ampliando su capacidad para servir mejor a los segmentos de banca ‘premium’, que están respaldados por el portafolio global de Scotiabank.



En términos técnicos, el negocio consiste en la cesión de activos, pasivos y contratos relacionados con la actividad de consumo y pymes de Citibank (Colombia), a Multibanca Colpatria.



Adicionalmente, la movida incluye la transferencia de algunos activos, pasivos y contratos de titularidad de la comisionista Citivalores a su competidor Scotia Securities.

Cambios porcentuales

De los ocho segmentos del mercado de los servicios financieros en el país en los cuales coinciden Scotiabank, Multibanca Colpatria y Citibank, se observa que en solo en dos se superaría el umbral del 20 por ciento de participación conjunta.



En el caso del mercado de tarjetas de crédito, la operación consolida, con 23 por ciento, a Colpatria como primer jugador, desplazando del primer puesto a Bancolombia, que tiene el 19,3 por ciento.



El incremento de la participación de Colpatria, que actualmente es del 16,4 por ciento, sería producto de 6,6 puntos porcentuales correspondiente a la tajada de mercado actual de Citibank en dicho segmento.



Sin embargo, el análisis descarta temores por restricciones a la competencia porque entidades como Bancolombia y Davivienda, con 16,4 por ciento, ejercen presión competitiva, más si se tiene en cuenta que los créditos adquiridos por los usuarios pueden ser fácilmente trasladados a un establecimiento diferente que les ofrezca mejores condiciones.



En cuanto al segmento de cuentas de ahorros, la participación de Colpatria tras la compra de activos del Citi sube de 5,3 por ciento a 7,6 por ciento y en la de cuentas corrientes del 1,7 a 7 por ciento. El líder en estos nichos es también Bancolombia, con 33,6 y 27,6 por ciento, respectivamente.



Dentro del segmento de captaciones a través de CDT la participación de Colpatria sube 1,9 puntos porcentuales, al 5,4 por ciento. El puntero allí es también Bancolombia, con 25,9 por ciento.



Con respecto al segmento de créditos rotativos, se observa que Colpatria tiene 9,9 por ciento del mercado, mientras que Citibank cuenta con el 14,9 por ciento.



En consecuencia, como resultado del nivel de ingresos, Colpatria pasaría a ocupar el primer lugar del mercado, con 24,8 por ciento, seguido por Bancolombia, con 20,9 por ciento.



La integración, según los análisis, al igual que en el mercado de tarjetas de crédito, es viable en el nicho de créditos rotativos en la medida que existe presión competitiva, además de Bancolombia, por parte de Davivienda, con 17,3 por ciento, y el Banco de Bogotá, con 14,5 por ciento.



Por ello, en esta línea de negocio también existe la posibilidad de que los créditos adquiridos puedan ser fácilmente trasladados a un establecimiento bancario diferente que les ofrezca mejores condiciones al usuario, mitigando posibles efectos anticompetitivos.



Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los usuarios de los anteriores segmentos del mercado, pueden acceder a toda la información necesaria respecto de los productos, de manera que tomen la decisión que mejor les parezca, según sus intereses.



En conclusión, tanto para el mercado de ‘plásticos’ como para el de créditos rotativos, tampoco se observa que con la compra de negocio de Citibank por Colpatria, se generen posibles efectos anticompetitivos.



Lo anterior debido, principalmente, a que se trata de mercados en los que el ente integrado encontrará fuerte presión competitiva de otros establecimientos bancarios que podrán acceder fácilmente a sus clientes.



En lo relacionado con el crédito de libre inversión, la filial de canadiense Scotiabank en Colombia, es decir Multibanca Colpatria, también sube de manera significativa su participación en el ‘ranking’, pues posee el 8,1 por ciento y el Citi cuenta con el 5,3 por ciento, por lo que eleva su tajada de mercado al 13,4 por ciento. El líder, también, es Bancolombia, con el 25 por ciento.



No obstante, en la línea de créditos de libranzas (descontables por nómina ) la participación de Colpatria solo sube de 1,6 por ciento a 1,9 por ciento y en la de pymes del 3,8 a 4,4 por ciento. Los lideres son Banco Popular, con 21, 3 por ciento, y Bancolombia, con 37,3 por ciento, en su orden.



También se descartan posibles efectos horizontales derivados de la operación proyectada en el segmento de comercialización de seguros, pues la participación tanto de Citibank como de Colpatria resulta tan baja, que no permitiría incrementar el poder de mercado de la segunda, de forma tal que pudiera restringir las condiciones de competencia a lo largo de la cadena de valor del sistema financiero.



Por ejemplo, en el ramo de accidentes personales Colpatria llega a 0,2 por ciento y en el de pólizas para riesgos de automóviles a 0,01 por ciento. Y en el Vida Grupo al 0,05 por ciento.



La Superfinanciera cuenta además en el expediente con un documento de la Federación Colombiana de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), en el que consigna que los agentes y agencias comprenden casi el 60 por ciento del negocio de comercialización de seguros.



Además, se estima que operan alrededor de 10.000 agentes y agencias, cuya actividad se centra en las líneas de pólizas de vida.



Por otro lado, existen aproximadamente 50 corredores, 34 de seguros y 14 de reaseguros, especializados principalmente en líneas comerciales o institucionales.

Efecto bursátil

La operación Citibank-Colpatria también tiene efectos en el mercado alrededor de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



La Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asebolsa) señala que este mercado es liderado por la firma Credicorp, con 25,5 por ciento.



Por su parte, Scotia Securities tiene el 0,14 por ciento de participación y Citivalores el 2,32 por ciento por ciento.



De esa manera, con la integración Colpatria llega al 2,47 por ciento y no se generaría afectación significativa de los niveles actuales de competencia en el mercado de comisionistas de bolsa.

ROLANDO LOZANO GARZÓN