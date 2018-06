Polémica por control posterior a alimentos balanceados importados

Un proyectado cambio normativo, que pasa de previo a posterior el control bacteriológico y nutricional de las importaciones de alimentos balanceados para animales, divide a la industria.



Se trata de una simplificación de trámites contemplados en parte de la Resolución 1056 de 1996 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El gerente corporativo de la división de alimentos para mascotas de la firma colombiana Italcol, Juan Guillermo Pombo, dijo que la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi) está promoviendo que varios requisitos sean abolidos para reemplazarlos por el concepto que tiene el Invima respecto a productos de consumo humano, “donde no se requiere el control previo, sino que se incentiva que las personas puedan hacer en sus casas productos alimenticios y con solo presentar la característica al Invima ya obtienen el registro, y la supervisión la puede hacer la entidad posterior a que sean comercializados en el mercado”.



El directivo agregó que no se oponen a la libre competencia, pero el cambio se puede prestar a la apertura de fábricas de garaje. “Entiendo que hay gran un productor extranjero que usa estándares y normas internacionales que quiere entrar al país a comercializar, y eso está bien, pero por esa vía pueden llegar otros con productos de baja calidad y no inocuos”, agregó el directivo.



Por su lado, la Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi dijo que realizó la propuesta considerando elementos técnicos, operativos y legales para el desarrollo de una regulación competitiva, acorde con los estándares internacionales y las mejores prácticas en procesos y trámites, y con base en directrices de los organismos internacionales, las autoridades sanitarias de EE. UU. y otras entidades.



Y que su interés es contar con una regulación competitiva, que fortalezca al ICA como autoridad sanitaria, donde prevalezca la inocuidad y la sanidad animal, que además de estar acorde con estándares internacionales, les permita a las firmas nacionales competir e innovar más rápidamente.



Agregó que la regulación que se expida debe estar acorde con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y debe ser cumplida por productores nacionales e importadores.

ROLANDO LOZANO GARZÓN-REDACTOR EL TIEMPO