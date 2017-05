Cambio de ‘software’ mejoró la rentabilidad de la antioqueña Codimec

Hacer empresa es una tarea ardua que requiere dedicación y constancia. Así lo entendió Albeiro Agudelo, gerente general de Codimec, una compañía antioqueña dedicada hace 34 años al diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero, que en la actualidad se muestra como una empresa sólida y en permanente evolución.



De hecho, esta firma con sede en Itagüí exporta sus servicios a Puerto Rico, donde participó en la obra del tren de San José; Estados Unidos; Panamá; Aruba y Venezuela.

Pero antes de llegar a esos mercados, buscó ayuda y financiación del Estado. En este momento, el Programa de Transformación Productiva (PTP) le brindó asesoría y acompañamiento para mejorar aspectos administrativos y financieros, en los procesos productivos, el uso de la maquinaria y en entregar los productos a tiempo.



Con la intervención del PTP, detectaron que el ‘software’ para el diseño de las estructuras no les estaba generando los rendimientos esperados, lo que los llevaba a modificarlos durante la producción. Entonces, decidieron adquirir un ‘software’ más moderno, con lo que han logrado reducir los tiempos de producción de diseños y, por tanto, en la entrega de sus productos a los clientes.



Pero, además, como muchos de los procesos de la planta de producción de dichas estructuras aún son manuales, el programa los está asesorando en cómo automatizarlos, de modo que, al final del acompañamiento –que termina este año–, los índices de productividad mejoren en un 20 por ciento; y la rentabilidad, en 3 o 4 puntos.



“Este proceso nos catapulta, porque estamos en la capacidad de presentar nuestra hoja de vida a multinacionales de Brasil, Canadá y España”, asegura el gerente general.



Pero si bien es cierto que los propietarios de la compañía reconocen grandes mejoras con el programa, el camino para llegar hasta este punto no ha sido fácil. “Los primeros cinco años fueron horribles, pues dar a conocer la compañía en un tiempo en el que no existía internet ni redes sociales, sino las páginas amarillas no fue fácil”, recuerda.



Codimec se dio a conocer con la construcción del Metro de Medellín, una obra a la que se vinculó con una cubierta para un compresor y luego con la estructura de la estación del Parque del Río, y terminó ejecutando el 80 por ciento de las cubiertas y encerramientos de las estaciones del metro. Hoy, esta empresa ha extendido su campo de acción a la minería, centros comerciales y puentes.

Una bodega cerca redujo los costos

Luego de funcionar varios años con una bodega en Cota, Cundinamarca, Dismet, una empresa que fabrica trituradoras para la industria minera y de construcción, encontró la manera de reducir a la mitad los tiempos de entrega de sus proveedores y, de paso, bajar los costos de operación.



Todo comenzó cuando el ingeniero mecánico Alfredo Gómez, su fundador, acudió al Programa de Transformación Productiva, que, al conocer sus procesos, detectó que si trasladaba la bodega a Bogotá, cerca de la planta, iba a reducir los tiempos de los proveedores y de desplazamiento de los empleados. Pero, además, la empresa logró reducir entre 2 y 3 por ciento el precio de sus productos, lo que la hace más competitiva.



EL TIEMPO