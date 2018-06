Gas Natural Fenosa cambia su nombre a Naturgy Energy Group

La junta general de accionistas de la multinacional española Gas Natural Fenosa, todavía dueña en el papel de la intervenida distribuidora Electricaribe, aprobó cambiar su nombre por el de Naturgy para darle un perfil internacional y mostrar su compromiso con el medio ambiente, además de simbolizar que es una energética global y no sólo concentrada en el gas natural.

Estos fueron los argumentos expuestos por el presidente ejecutivo, Francisco Reynés, quien no descartó afrontar operaciones corporativas en los próximos años siempre que resulten rentables. La nueva marca -que usa el azul como color corporativo, acompañado de una mariposa de color naranja- sustituye a la actual denominación, Gas Natural Fenosa.



El cambio de denominación implica que la sociedad matriz, que cumple 175 años, se llamará ahora Naturgy Energy Group S.A. y que la multinacional estará presente en la bolsa española como "NTGY".



La empresa celebró su junta de accionistas por vez primera en Madrid, después de que trasladara su sede social desde Cataluña a principios de octubre pasado, en plena crisis política por el proceso independentista inconstitucional en esa región española.



Reynés, que presentará mañana en Londres el nuevo plan estratégico de Naturgy hasta el 2022, "no descarta" afrontar operaciones corporativas, aunque matizó que son "una oportunidad, pero no una obligación" ni una "obsesión".



Además, supeditó cualquier operación a que cumpla unas "rentabilidades mínimas".



EFE Y ECONOMÍA Y NEGOCIOS