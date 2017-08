Tira y afloje por cambio en cálculo de tasa de usura

Mientras el Gobierno se alista a tomar una decisión que podría modificar la fórmula para calcular la tasa de usura y de esta forma hacer que haya un reflejo más inmediato del recorte de la tasa de interés del Banco de la República en el costo del crédito, algunos banqueros creen que no se debería intervenir de esta manera el mercado.

Y es que los créditos comerciales y, en alguna medida, los hipotecarios ya reflejan la baja de 2,25 puntos porcentuales en la tasa de intervención, pero los de las tarjetas de crédito y de consumo no.



Por eso Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, anunció, durante la Asamblea 73 de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) en Cartagena, que este viernes, luego de un análisis sobre los pros y los contras de modificar dicha formula, en la que participará el presidente Juan Manuel Santos, se tomará una decisión.



Lo que contempla el Gobierno no es solo modificar la fórmula de cálculo de la tasa de usura, sino también que esta sea mensual y no trimestral, como hasta ahora opera.



Dirigentes como el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y de Fenalco, Guillermo Botero, vienen insistiendo en el cambio de la fórmula de la usura como salida para reactivar el consumo de los hogares.



En la actualidad, la tasa de usura, que es el límite máximo al que pueden prestar las entidades financieras y cualquier persona en el país, está en 32,97 por ciento efectiva anual.



Al referirse al tema, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, dijo que pocas tasas están ligadas al consumo y debería no cambiarse la fórmula de fijación de la de usura, porque las primeras tendrán que reflejar la disminución de los tipos de interés del Banco de la República. El banquero está en contra de cualquier intervención en los mercados.



Pero, según el ministro Cárdenas, “hay una tarea pendiente que tenemos que resolver para que se reactive el consumo y por esa vía la industria y el comercio”.



Inclusive, aseguró que la tasa hipotecaria del mercado ha bajado, pero no como se quisiera.



Un ejercicio hecho por el equipo técnico del Emisor da cuenta del grado con que se ha transmitido el recorte de la tasa de referencia al mercado del crédito. Mientras para el crédito de consumo y tarjetas de crédito esa transmisión es negativa (11 y 12 por ciento, respectivamente) en la medida en que el costo de estos se ha elevado, en los créditos hipotecarios marca un 27 por ciento.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO CARTAGENA