Solo después de octubre, Avianca podrá restablecer toda su operación

Si bien en el momento de la presentación de resultados del año pasado la vicepresidencia de Relaciones Estratégicas de Avianca Holdings estimaba que la totalidad de la operación aérea, afectada por huelga de pilotos y los procesos disciplinarios adelantados, se restablecería en septiembre, el proceso tardará casi hasta final de año.

En la información consignada en un oficio formal que la Aeronáutica Civil recibió de la empresa se precisan las sendas de recuperación de su capacidad. Allí se indica que en marzo el porcentaje es del 86 por ciento, por debajo del 90 por ciento que se había mencionado.



“Así las cosas, actualmente en el mes de marzo está operando a un 86 por ciento y solo hasta el mes de junio proyectó llegar a un restablecimiento de sus operaciones en un 90 por ciento”, recalca la información de la Aerocivil.



En la evolución porcentual del número de despegues de naves de la aerolínea, a medida que se logren reincorporar las tripulaciones faltantes (107 pilotos fueron despedidos en primera instancia y no fueron programados), se evidencia que para octubre todavía no se habrá logrado la capacidad plena, pues el porcentaje proyectado es del 97 por ciento.



Entre tanto, sobre los cambios en los horarios de algunas rutas con el fin de optimizar las operaciones aprovechando el tiempo máximo de horas diarias que puede volar cada tripulación, la Aeronáutica Civil indicó que se espera el reporte oficial de Avianca para verificar si hay novedades que lleven a hacer el seguimiento respectivo.

Proceso complejo

De acuerdo con fuentes del sector aeronáutico, la complejidad que conlleva el entrenamiento y llegada de pilotos no solo se ha dado por los tiempos que toma la capacitación de 120 aviadores que han sido aceptados (de 1.000 que enviaron hojas de vida), de los cuales, según la compañía, 24 copilotos comenzarán a volar en abril.



Según los consultados, dentro de la Aeronáutica Civil, la solicitud de contratación de pilotos extranjeros ha sido sometida a un minucioso proceso de estudio y no saldrá tan pronto, pues es un tema sensible y delicado



Esto porque no solo hay que verificar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y de seguridad, sino que hay que elevar consultas, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo.



El asunto es analizado con lupa y, para ello, dentro de la entidad, se han conformado equipos de trabajo internos. Entre tanto, un reporte de la Aerocivil, sobre el impacto del déficit de pilotos, da cuenta de que el número de despegues y aterrizajes de Avianca desde Bogotá, Armenia y Manizales ha caído en más del 50 por ciento, mientras hacia Neiva ha bajado 47 por ciento.



Además, desde que empezó la huelga, una de las primeras medidas fue recortar los vuelos entre capitales, por ejemplo entre Medellín y Cartagena, o entre Cali y Medellín, entre muchos otros.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS