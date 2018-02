Avianca despidió a 80 % de pilotos citados a procesos disciplinarios

Al capitán Jaime Hernández Sierra, piloto de Avianca y presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), aún le queda un recurso para tratar de reversar la decisión de despido tomada por las directivas de la aerolínea, en desarrollo del proceso disciplinario que se le adelanta, junto a 231 pilotos más, por su participación en la huelga de 51 días del año pasado y que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ratificó como ilegal hace unas semanas.

Luego de presentadas las pruebas sobre su participación en el que es considerado hasta ahora el paro más extenso de la aviación en el mundo, y escuchados sus descargos frente cada una de estas, las directivas de la aerolínea procedieron a aplicarle la máxima sanción, consistente en el “despido con justa causa”, convirtiéndose en el primer piloto que saldría de Avianca por estos hechos que obligaron a la compañía a dejar, por un muy buen tiempo, la mitad de sus aeronaves en tierra y afectando a cientos de viajeros.



En la noche del lunes, Avianca confirmó que fueron despedidos 20 aviadores, de un total de 25 que fueron citados, mientras que en tres casos la decisión fue la suspensión y en otros dos la diligencia fue aplazada por incapacidad médica e imposibilidad justificada de asistencia. Es decir, que del total de aviadores citados, se desvinculó al 80 %.



Hernández Sierra, así como los demás pilotos que sean apartados de sus cargos, tendrá un plazo máximo de ocho días para acudir a una segunda instancia en la que funcionarios de Avianca, distintos a los que evaluaron su situación y de más alto rango, realicen una nueva valoración de sus casos.



A esa segunda instancia el capitán Hernández podrá asistir con las garantías necesarias, es decir, acompañado de su abogado y hasta con dos líderes más de Acdac, tal como lo pudo hacer este lunes, señalaron las directivas de Avianca en una comunicación dada a conocer en la tarde del lunes, en la que se informó acerca del “despido con justa causa” del piloto.



Aclararon, no obstante, que en la reunión del lunes Hernández Sierra rechazó el derecho de asistir acompañado a la audiencia, por lo cual se presentó solo.



El mismo capitán había dicho que el número de directivos capacitado para asistir a los socios en sus procesos disciplinarios era reducido y que tampoco contaban con el número de abogados para atender, de manera simultánea, 13 procesos por jornada y 26 por día.



“Luego de permitirle al señor Hernández hacer uso de su derecho de defensa y contradicción, para lo cual incluso el capitán presentó un documento por escrito de más de 30 hojas, la compañía (Avianca) tomó la decisión disciplinaria correspondiente. Conviene precisar que los plazos de la convención colectiva son perentorios en el sentid de que la decisión disciplinaria debe tomarse al finalizar los descargos. La decisión de terminación por justa causa apreció el peso de las pruebas que demuestran la participación del capitán en la promoción y ejecución de la huelga ilegal de 2017”, indicaron las directivas de la aerolínea.



Junto con el presidente de Acdac este lunes fueron citados otros 24 pilotos más de la aerolínea, que se supone también participaron en dicho cese de actividades en septiembre del 2017 y sobre los cuales la compañía dice tener pruebas de esto.

‘Esto no puede quedar así’

En total, los procesos disciplinarios cobijan a 232 aviadores a quienes la compañía podría aplicarles sanciones que van desde un llamado de atención, la suspensión por algunos días de sus puestos de trabajo, hasta el despido por justa causa, tal como sucedió en las primeras audiencias realizadas este lunes.



Dichas reuniones de descargos se llevan a cabo desde el 26 de febrero e irán hasta el 6 de marzo próximo.



El Gobierno se mantiene atento a estos procesos para que les sean respetados todos los derechos a dichos trabajadores y que las audiencias de descargos se hagan dentro de lo que manda la ley.



Sin embargo, Hernández Sierra dijo que a los pilotos no solo no se les estaba respetado su debido proceso y se les estaban coartando sus derechos, sino que, además, Avianca continuaba tomando medidas arbitrarias, incluso, desconociendo lo que se determinó en el laudo arbitral convocado por el propio Ministerio del Trabajo.



“Hasta que la Corte Suprema no tumbe el laudo arbitral lo proferido está vigente, por tanto, Avianca está violando nuevamente la ley. Los despidos se están dando bajo la protección del laudo convocado por la ministra (Griselda Restrepo) y que ahora mismo ella no defiende”, dijo el vocero sindical.



Agregó que continuarán apelando estas decisiones ante la Corte Constitucional e incluso señaló que llevarán estos casos ante organismos internacionales porque lo que está pasando en el país en esta materia no puede quedar así.



En Acdac estiman que los despidos que tiene planeados Avianca cobijarán a unos 140 pilotos, dependiendo del respaldo que le dé el Gobierno al proceso, al permitirle a la compañía la contratación de aviadores extranjeros, lo cual va en contra de toda la normativa colombiana, según Hernández Sierra.



La ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, por su parte, al referirse al laudo arbitral, dijo que en este momento hay un inspector del trabajo al frente de este tema y que hay que esperar el pronunciamiento que él emita.



Y señaló que mientras Avianca está actuando en cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo, tras la declaratoria de ilegalidad, los pilotos que consideren vulnerados sus derechos pueden acudir a la justicia ordinaria.



