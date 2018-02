Avianca comenzó este lunes el proceso disciplinario contra pilotos

A las ocho de la mañana de este lunes, como estaba programado, Avianca comenzó los procesos disciplinarios a los primeros de los más de 200 pilotos citados por la huelga que duró 52 días entre septiembre y noviembre del año pasado.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac, sindicato de los pilotos) señaló que en las sesiones de la mañana de este lunes la empresa no permitió la entrada de testigos ni de abogados.



Según un mensaje puesto en Twitter por Acdac, no se dejó entrar abogados ni testigos al arranque de los procesos disciplinarios esta mañana a los capitanes Jaime Hernández, presidente del sindicato, y Jorge Medina.



Si bien la compañía ha señalado que respeta las vías legales y que, de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo, los procesos se deben hacer en 7 días hábiles, el sindicato ha replicado que el número de directivos capacitado para asistir a los socios en sus procesos disciplinarios es reducido. "Tampoco contamos -dijo Medina a EL TIEMPO- con el número de abogados para atender simultáneamente 13 procesos disciplinarios por jornada y 26 por día”.



Los sindicalistas también han dicho que en la audiencia de cada piloto debe estar presente su jefe inmediato, lo que resulta físicamente imposible.



Por su parte, la aerolínea dijo que desplazó a los líderes sindicales desde las diferentes ciudades y que, al ser veinte en total, pueden asesorar a sus afiliados. No obstante, Acdac advirtió que no tiene este mismo número de abogados.



