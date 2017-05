Cielo despejado para que ‘hermana’ de Avianca vuele en Argentina

11 de mayo 2017 , 09:24 a.m.

11 de mayo 2017 , 09:24 a.m.

El gobierno de Argentina otorgó a la aerolínea Avian Líneas Aéreas, controlada por el Grupo Synergy, mismo dueño de Avianca Holdings y controlado por el empresario Germán Efromovich, autorización para efectuar servicios aéreos en el país, tras una disputa por presunto conflicto de intereses, se informó oficialmente el jueves.



El Gobierno decidió en marzo postergar la autorización por una denuncia judicial presentada por diputados opositores ante un supuesto conflicto de intereses debido a que Avian compró en el 2016 una aerolínea de la familia del presidente Mauricio Macri, llamada McAir.

Tras ese negocio, Avian Líneas Aéreas viene utilizando la marca y el logo de Avianca, no obstante que no pertenece a la matriz Avianca Holdings, situación que también se da en Brasil con Ocean Air, que es conocida como Avianca Brasil.



La autorización se da tras conocerse que la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación afirmaran esta semana que no existen conflictos de interés entre el Gobierno y la empresa aérea.



Según la resolución del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, "el período de vigencia de la presente concesión se extenderá por el término de quince años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución".

La concesión autoriza la prestación de servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros FACEBOOK

TWITTER

Según el diario La Nación, de Argentina, la concesión autoriza la prestación de servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, en 16 rutas "con aeronaves de gran porte y con facultad de alterar u omitir escalas”.



Argentina buscar hacer crecer su economía y el Gobierno ha estimado que las firmas aéreas denominadas "low cost" (bajo costo) invertirán unos 1.700 millones de dólares en los próximos cuatro años. (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)

REUTERS