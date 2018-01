Repuntar las ventas, el principal plan de Autogermana

El mercado de los vehículos y las motos no fue ajeno a la desfavorable situación económica del país durante el 2017.



El gerente general de la empresa Autogermana, Andrés Fuse Pimienta, señaló que, sin embargo, los resultados de la compañía son positivos, a pesar de las proyecciones de bajo crecimiento que tenían en el sector.

¿Cómo terminó el 2017 para la compañía?



El resumen fue positivo. Crecimos en facturación y unidades entregadas.

El objetivo fue mejorar la posición frente al mercado y decrecer menos de lo que estimaban las proyecciones.



¿Cómo estuvo el mercado de las motocicletas?



Ese fue un panorama más sombrío. La caída de la industria se situó en cerca del 13 por ciento y una de las marcas que mayor afectación tuvo fue BMW, que participa en este segmento con máquinas que están arriba de los 500 centímetros cúbicos. Esta última línea sufrió un descenso cercano al 15 por ciento.



Sin embargo, las cifras fueron medianamente alentadoras porque crecimos en participación frente a otras marcas.



¿En el caso de los segmentos ‘premium’ de automóviles se contrajeron las ventas?



La realidad es que el segmento no se contrajo si se analizan con cuidado los balances del mercado.



De hecho, se desempeñó mejor que el automóvil convencional. Entonces no podemos decir que tuvo una variación negativa. La desaceleración que sufrió la economía afectó el mercado automotriz y por eso la tendencia es que las personas no se animaron a comprar más vehículos nuevos.



¿Cuántas unidades de vehículos de la marca BMW colocaron?



A diciembre 15, se matricularon ante el Runt 2.668 de la marca BMW, frente a 2.584 de Mercedes Benz.



El balance fue positivo gracias a la ganancia del mercado, que fue motivada por la gama de productos que ofrecimos. Por ejemplo, para el sector de camionetas con la X1 obtuvimos buenos réditos y con los vehículos de entrada también logramos cifras importantes.



Frente a la competencia directa, ¿cómo les fue?



BMW fue la marca líder en el segmento ‘premium’, lo que se debió –en parte– a la ganancia de participación que tuvo.



En un segmento que creció, los dividendos alcanzados fueron producto de procesos que permitieron acoplarse a las necesidades de los clientes y, de paso, a los análisis que se proyectaron estratégicamente de los productos que ofrecía la competencia.



¿Cuáles son las expectativas para el 2018?



El objetivo es poder detener la caída que viene presentando el mercado, que en los últimos años ha estado en cerca del 15 por ciento.



La industria debe parar ese decrecimiento que trajeron la reforma tributaria y otros factores, para lograr estabilidad. Con BMW, estimamos un crecimiento gracias al portafolio que tenemos y esperamos estar por encima del aumento de segmento ‘premium’, es decir, arriba del 5 por ciento.



¿Qué inversiones tienen previstas?



Dentro del plan estratégico hemos venido desarrollando varias estrategias con las diferentes inversiones que tenemos pensadas para los segmentos en los cuales estamos.



Una de estas decisiones está relacionada con hacer adecuaciones a la nueva imagen de marca para mejorar la experiencia de los clientes y también fortalecer la gama de productos. Ese plan no contempla nuevas aperturas de plazas en el país, pero sí fortalecer la presencia en mercados como es el caso de Bogotá.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS