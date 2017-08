Arturo Calle dice que inversiones de la marca no se detendrán 

El empresario de confecciones Arturo Calle afirmó que el sector de confecciones pasa por dificultades.



“Nosotros teníamos personal que llamábamos sabatino, ese personal no se pudo contratar; la razón es muy sencilla y esto no es un misterio: la industria de la confección ha bajado de una manera aterradora”, aseguró en entrevista con RCN Televisión.

El personal sabatino son los colaboradores en ventas de los almacenes en los fines de semana.



De acuerdo el empresario, “si estás vendiendo un 10, 12, 15 por menos menos, pues te está sobrando un 10, 12, 15 por ciento de personal y si tu no tomas esa medida quiere decir que la empresa se va ir a pique”, afirmó.



En un comunicado la compañía añadió que no es cierto que se haya despedido a 400 trabajadores, pero "como consecuencia del difícil momento que atraviesa la economía", se ha dejado de contratar "400 empleos temporales" que solían reforzar "durante los fines de semana" al equipo de ventas.



De otra parte, el empresario le dijo a EL TIEMPO que los ‘fin semaneros’ los contratan los comerciantes en general, pero como su empresa tiene 3 o 4 por almacén, la cifra ‘hace ruido’.



"No somos los únicos que contratan fin semaneros, que son personal de apoyo", dijo.



“No daremos marcha atrás en el plan de ofrecer productos de calidad y económicos al consumidor”, agregó el empresario.



Inclusive sostuvo que si bien las ventas de confecciones solo se recuperarían hacia principios del 2018, no pararán inversiones en el país.



“No tenemos costos de arriendo, porque los locales son propios, y ni un céntimo de deuda financiera", añadió.



Además, anunció que la nómina actual, que es de 6.000 personas de manera directa, aumentará con el transcurso de los meses.



La compañía también explicó que planea ampliar su planta de personal como resultado de "dos nuevos proyectos que serán anunciados a la opinión pública en su debido momento".



El directivo atribuyó la baja demanda por confecciones a una mezcla de factores como el dólar, que eleva los costos de materias prima, los altos impuestos, el contrabando y la subfacturación por terceros.



En sus procesos de confección, Arturo Calle utiliza materia prima nacional e importada.



"Como lo ha hecho durante 5 décadas, Arturo Calle reafirma su compromiso con Colombia a través de la generación de empleo y la oferta de productos y servicios excepcionales que acompañan al público masculino en cada etapa de su vida", agrega el comunicado de la compañía.



Arturo Calle produce el 80 por ciento de los productos en Colombia, en 3 plantas de manufactura (2 en Bogotá y una en Pereira), que constan de 45 mil metros cuadrados.

