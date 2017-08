Apple redobla su apuesta por el video

Apple prepara su desembarco en el mundo del video en línea.

La firma de Cupertino prepara un catálogo de contenido propio para competir con Netflix y HBO. Más allá de las aplicaciones con que ya cuentan para su Apple TV, iPhone e iPad, quieren crear un ecosistema propio.



El primer aviso lo dieron este verano, cuando, después de muchos anuncios, estrenaron sus dos primeras producciones: CarPool Karaoke y The Planet of the Apps, que por el momento no han despertado demasiado interés. La gran apuesta llegará en el 2018, cuando invertirán, según The Wall Street Journal, 1.000 millones de dólares en producción propia en una decena de programas propios. Hasta ahora se han limitado a fórmulas sencillas, con emisión a través de su aplicación. Con el karaoke lúdico y el reality de desarrollo de aplicación, al estilo Masterchef.

En primavera se amontonaron los rumores sobre posibles adquisiciones por parte de Apple. Las frecuentes visitas de Eddy Cue, uno de sus ejecutivos más brillantes, hicieron sonar las alarmas, y se contempló una posible compra de Time Warner. Lo que sí está intentando cambiar es el tiempo de las ventanas de explotación de soportes.



Al igual que hizo con la música, que revolucionó cuando comenzaron a vender por canciones en lugar de álbumes completos a un precio de un dólar por título. Ahora Apple propone que los estrenos lleguen a su videoclub virtual pocas semanas después de verse en las salas de cine. Durante la conferencia Code Media, Cue dio algunas pistas: “Llevamos tiempo trabajando con socios como Netflix, ABC o DirectTV, pero vimos que hay una oportunidad de hacer algo creativo que no se ha visto antes. Como hicimos con la música, haremos lo que los usuarios quieran que hagamos”.



Apple, a través de la aplicación iTunes, ya ofrecía suscripciones a aplicaciones de videos de terceros, una fórmula que ha ido declinando. Apple, en comparación con sus competidores, llega de manera notable pero todavía tímida.



ROSA JIMÉNEZ CANO

