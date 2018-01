Workep, la ‘app’ colombiana que conquista el mundo

Carlos Álvarez lidera a Workep, una plataforma de gestión de proyectos que cuenta con el apoyo de Google. Tiene más de 20.000 usuarios mensuales de una veintena de países, porque el proyecto “nació para conquistar el mundo”, dice su creador.

¿Para qué es Workep?



Para gestionar proyectos. Integra y automatiza el poder de las diferentes aplicaciones de Google: Sheets (para hojas de cálculo), Docs (para documentos de texto), Drive (para almacenar archivos en la nube), entre otras. Compite contra grandes del sector como Trello, Asana y Wrike. Su interfaz está pensada para que se sienta como una aplicación más de la ‘suite’ de Google. Tiene funciones orientadas a ayudar a las empresas a incrementar su productividad: asignación de tareas, generación de diagramas avanzados de Gantt, uso de carpetas compartidas, entre otras. Cuenta con tres planes: uno gratuito, y otros dos de pago, de entre 3 y 5 dólares mensuales.

¿Por qué eligió ser emprendedor?



Por pasión. Siempre he creído que cada uno tiene el poder para resolver los problemas de forma diferente. Me motiva la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de otros y ayudarlos a crecer. Es lo que le da sentido a mi vida. Me convertí en emprendedor porque quería encontrar mi propio camino.



¿Cuándo empezó?



Cuando tenía 15 años formé una empresa que vendía comida para gatos y perros a bajo costo. Se llamaba Fooddog. Después fundé LinkCall, una plataforma para hacer videollamadas por LinkedIn. Aprendí a programar con cursos en línea. Mi primer proyecto fue ‘hackear’ el wifi del colegio para compartir la conexión con mis compañeros. Hice una red social para mercado corporativo llamada WebLine, pero Yammer, nuestro competidor, fue adquirido por Microsoft y ellos controlaban todo el segmento. ¡Quedamos fuera!

¿Cuál es la proyección de Workep?



Esperamos implementar un modelo compuesto por más de 100 ‘resellers’, lanzar la versión prémium y una API para que terceros nos ayuden a robustecer la plataforma. En tres años, hay dos caminos: o ser adquiridos por Google o integrar las herramientas de otras plataformas como Office 365 y Salesforce.



¿A cuántos usuarios aspira?



100.000 en total y 10.000 de pago. La misión es alcanzar ingresos por 1,9 millones de dólares en los próximos doce meses.



¿Cuál es el modelo de trabajo de Workep?



El teletrabajo. Nuestros empleados trabajan por objetivos y no por horario. Lo importante son los logros, no las horas sentados en su escritorio. Buscamos talentos en todo el mundo por nuestra visión global. Les damos libertad para desplegar su talento.

