Amazon baja hasta en un 43 % los precios en las tiendas Whole Foods

En su primer día como dueño de Whole Foods Market, la cadena de tiendas física de abarrotes con presencia en Estados Unidos, Amazon logró reducir los precios en un 43 %.

Amazon adquirió la cadena de lujo por US$ 13.700 millones, y remeció a competidores como los supermercados Kroger Co., Costco Wholesale Corp. y Wal-Mart.



La rebaja en los precios no pasa desapercibida pues Whole Foods se ganó la reputación de cobrar precios altos, lo que le valió el apodo de 'Whole Paycheck' (que se traduciría como "todo el salario").



Sin embargo, esta reducción solo añade otro frente a una guerra de precios que ya está estallando en el sector de los supermercados. Los minoristas, desde Wal-Mart hasta tiendas de descuento en Europa, buscan atraer la atención de los compradores.



La batalla ha reducido los margenes de beneficio y ha impulsado a las empresas a buscar nuevas estrategias de venta, como la decision de Wal-Mart la semana pasada de vender sus productos en el mercado online de Google.



Las acciones de Kroger cayeron hasta un 2 por ciento en las primeras operaciones del lunes.

Algunos de los productos que más bajaron de precio fueron las manzanas fuji orgánicas, los aguacates orgánicos, el pollo orgánico. La reducción alcanzó en algunos alimentos hasta el 43 %.



Los artículos rebajados tenían una etiqueta color naranjo que dice "Whole

Foods + Amazon". Las etiquetas, además, indicaban el precio antiguo, el nuevo y decían "Aún hay más por venir".



Lori McNichol, una residente del Upper East Side de Manhattan, dijo que no se sentía atraída por los precios más bajos, pero que esperaba que pudiera hacer sus compras de Whole Foods por internet.



"Pensé que probablemente podrían despachar las cosas, lo cual sería emocionante", dijo.



BLOOMBERG