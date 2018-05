Puede obtener ingresos extras a través de la economía colaborativa

El tema de la economía colaborativa, es decir, aquella en la que se comparten bienes y servicios de manera digital, cada vez tiene más auge en Latinoamérica, sobre todo en Colombia. En la actualidad, existen varias empresas que han optado por este modelo para hacer eficientes sus negocios, entre estas las plataformas de Uber, OLX, y Airbnb, entre otros.

Alphalyst, es una aplicación móvil que también le apuesta a este modelo de negocio, está dirigida al segmento de 18 a 34 años, que son cerca de cuatro millones de personas, sólo en Bogotá. La plataforma trabaja con referidos, por lo que, si una persona decide entrar e inscribirse, y acepta las condiciones del negocio, puede empezar a compartirlo con sus contactos, para que a su vez ellos entren, conozcan cómo funciona y hagan parte de la red de la primera persona que accedió.



De esa manera, la persona que refirió sus contactos a Alphalyst, comienza a recibir ganancias en su cuenta de ahorros personal, por cada vez que sus contactos decidan entrar a la aplicación y consuman contenido.

Esta es una forma de obtener ingresos extras. Alphalyst no ha sido creado para que las personas que decidan entrar, dejen de lado su vida laboral y se dediquen solo a esto. El objetivo es generarle a sus usuarios ingresos extras, en tiempo real, desde su trabajo u hogar, y sólo a través de su celular conectado a la red.



Gullermo Rodriguez, presidente de esta iniciativa, afirma que “después de tener 15 años de experiencia en el mundo corporativo, me di cuenta de que no iba a obtener la vida que estaba buscando, porque siempre tenía que estar trabajando para otros 14 horas diarias. No podía emprender, porque el emprendimiento en mi tiempo, requería infraestructura y contratar personal, entres otros aspectos”.

“Las personas son educadas para conseguir un trabajo, y trabajar para otro, no les enseñan a ser empresarios. Con Alphalyst, puedes ser profesional, tener un trabajo, pero no tienes que limitarte a otros ingresos”, afirma el directivo.



Además, agrega que, el modelo tiene una ventaja “porque la persona no tiene que saber de tecnología, ni ser técnico. Simplemente se conecta y Alphalyst hace lo que tiene que hacer, nada más debe conectar a la gente. Conectas a tus contactos desde tu celular, y a esas personas les envías la invitación de Alphalyst, van a ver toda la información desde su celular, y si les interesa, se conectan, consumen. A ti te pagan, y listo”.



Alphalyst está conectado con una plataforma, que lleva 20 años, que está aquí en Colombia, cumple todas las regulaciones (Ley 1700) y certificaciones de manera legal. El empresario hace énfasis en que su modelo no hace parte de las famosas pirámides, sino que a través de que los usuarios consumen productos y lo comparten en sus redes sociales, reciben comisiones de los proveedores por hacerlo.

De otro lado, Alphalyst y su equipo están esta semana en Bogotá, haciendo campañas de capacitación en economía colaborativa y las herramientas que existen para llevarla a cabo. Además, la firma quiere capacitar a los bogotanos (de 18 a 34 años) en educación financiera, explicar su modelo de negocio y cómo podrían hacer parte de este.

