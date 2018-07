Fiscalía alemana investiga al expresidente de Volkswagen

Martin Winterkorn, el otrora poderoso gran jefe de Volkswagen y que tuvo que renunciar a su cargo poco después de que se conociera el famoso Dieselgate en Estados Unidos, corre ahora el riesgo de ingresar a prisión ya que la fiscalía de Braunschweig está investigando al ejecutivo por sospecha de evasión fiscal, un delito grave en Alemania.

Winterkorn, que también está siendo investigado para determinar sus responsabilidades en el Dieselgate, habría enviado, a través de su asesor fiscal, unos 10 millones de euros a un banco en Suiza, una medida destinada a proteger parte de su fortuna, en el caso de que tenga que responder con su patrimonio si así lo determina la junta de vigilancia de Volkswagen.



Según el periódico Bild am Sonntag, el presunto delito se descubrió cuando un empleado del Sparta Bank de Núrenberg detectó un movimiento sospechoso en la cuenta de Winterkorn. El empleado descubrió una transferencia de dos millones de euros a un asesor fiscal en Múnich y avisó a la Oficina Regional de lo Criminal que inició una investigación sobre posible lavado de dinero en 2017.



La Fiscalía de Braunschweig, que investiga a Winterkorn y a otros altos ejecutivos, fue informada de la transferencia y de la investigación, un hecho que obligó a los fiscales a ampliar el campo de sus investigaciones. Después de revisar documentos personales de Winterkorn que fueron incautados por la fiscalía, descubrieron movimientos sospechosos y detectaron otras transferencias al mismo asesor fiscal por valor de 10 millones de euros.





Según el Bild am Sonntag, 3,4 millones de euros fueron depositados en una cuenta en el banco Vontobel, que los investigadores atribuyen a la esposa de Winterkorn, Anita Winterkorn. La fiscalía también investiga los movimientos entre la cuenta de Winterkorn y uno de sus hijos



Winterkorn, que tácticamente vive recluido en su villa de Múnich y solo visita una oficina que tiene en la capital bávara, no puede abandonar Alemania a causa de una orden de detención internacional dictada por un fiscal estadounidense y su futuro como hombre libre corre peligro ante nuevas evidencias que demuestran que el exdirector ejecutivo de Volkswagen estaba al corriente del escándalo meses antes de que este fuera descubierto, una medida que lo responsabiliza de engaño a los accionistas y también a los compradores de carros.



El Bild señaló que un alto ejecutivo de Volkswagen había informado a la Fiscalía sobre la realización de una reunión en la sede del consorcio,en el mes de mayo de 2015, donde le advirtieron a Winterkorn que el fabricante de carros estaba cometiendo un gran error al camuflar las emisiones tóxicas de los coches diesel con un software ilegal. El abogado de Winterkorn negó la realización de esa reunión.



Segun el Bild am Sonntag, existe la sospecha de que Winterkorn sacó de Alemania parte de su fortuna para tener una reserva protegida en el extranjero, en el caso de que Volkswagen le obligue a responder con su patrimonio, si es encontrado culpable de haber cometido delitos en torno al escándalo del Dieselgate.

© Enrique Müller

Ediciones El País, SL 2018