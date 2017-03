Airbnb dobla su inversión en el mercado más grande del mundo

Airbnb, en China, es ahora Aibiying.



El nuevo nombre significa literalmente ‘bienvenidos a unos y otros con amor’ y trata de mantener ciertos paralelismos con la fonética de la marca en inglés.



La empresa explicó, en un comunicado, que planea doblar la cifra de inversión en China –aunque sin concretar cifras– y ampliar su personal en el país de 60 a 180 personas este año.



“Hay una nueva generación de viajeros chinos que quieren ver el mundo de una forma completamente diferente. Esperamos que Aibiying tenga un eco amplio entre ellos”, aseguró el consejero delegado de la compañía, Brian Chesky, en Shanghái, según informa la empresa en el comunicado.

El portal tiene 5,3 millones de clientes de nacionalidad china, que en su gran mayoría utilizan sus servicios cuando viajan fuera.



Ahora la plataforma pretende aumentar el número de pisos en oferta dentro del país, que es aproximadamente de 80.000 en las principales ciudades.



La empresa es la tercera en cuota de mercado en el gigante asiático, tras las plataformas locales Tujia y Xiaozhu.



La empresa estadounidense quiso, de hecho, hacerse con el control de esta última, pero las conversaciones no fructificaron. En comparación, Tujia tiene más de 430.000 apartamentos y cubre 312 urbes.



China, como país más poblado del mundo, es un suculento mercado para las grandes firmas de Silicon Valley. Pero sea por razones políticas o por la dura competencia de las empresas locales, pocas han logrado triunfar.



Facebook, Instagram, Twitter o Google no son accesibles desde el país porque no han dado su brazo a torcer frente al Gobierno chino, que quiere mantener un control férreo sobre las redes sociales para censurar búsquedas sobre temas sensibles. Otras marcas como WhatsApp, Amazon o Uber sí pueden ser usadas, pero han sucumbido a la competencia local.



Especialmente significativo es el caso de la aplicación de alquiler de coches con conductor, que fue absorbida por su rival Didi.



En el caso de Airbnb, que opera en China desde el 2014, la empresa se ha sometido a estrictas regulaciones de las autoridades chinas, entre las cuales está la obligación de almacenar los datos de sus clientes en un servidor local para que Pekín pueda acceder a ellos cuando los necesite.



