Ahorros del 12 %, punta de lanza de la estrategia de Latam Airlines

En medio de la fuerte y creciente competencia que hay en el mercado aeronáutico nacional de los diferentes países de Suramérica a los cuales han llegado –y continúan haciéndolo– las aerolíneas de bajo costo, el grupo Latam Airlines activó su nueva estrategia comercial, basada en tarifas ajustadas a las necesidades de cada viaje de sus pasajeros, y con la que aspira a incrementar en 50 por ciento su tráfico en los próximos años, en los seis países en los cuales tiene operación local.

Para hacer eso posible, la compañía replanteó el esquema tradicional de servicio a bordo en los vuelos, dejando de ofrecerlo y cambiándolo por un nuevo menú que tiene costo, al tiempo que vienen implementando nuevas acciones de eficiencia del gasto.



Según explica Santiago Álvarez, director comercial de la compañía en Colombia, ese proceso llevará a que los ahorros en las operaciones locales en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil lleguen al 12 por ciento.



De esta forma, la aerolínea ahora puede ofrecer tarifas más competitivas que estimulen a los viajeros a incrementar su frecuencia de movilización o a acceder a la aerolínea por primera vez, en busca de dicha meta de crecimiento.



“Hemos hecho varios ajustes en el modelo de negocios que reducen costos, y esto va en la vía de buscar algo de rentabilidad; pero, por otro lado, va en la vía de tener un precio más competitivo al cliente, que nos permita tener ese crecimiento en el número de viajeros”, sostiene el directivo.



Un ejemplo claro es haber cambiado el servicio tradicional a bordo (bebidas) por un menú a demanda de los viajeros, que no representa mayores ingresos para la compañía, pero sí le ayuda eliminar un gasto fijo que se estaba teniendo cada año.

“Nuestro negocio con la venta a bordo en ningún momento representa una ganancia para nosotros, sino que lo que hace es quitarnos un costo fijo que teníamos y ofrecerle al pasajero algo mejor durante el vuelo”, agregó.



Así, al reducir en 12 por ciento los costos de sus operaciones nacionales, Latam Airlines busca que las tarifas promocionales o las más bajas, con las que se les está haciendo contrapeso a las aerolíneas de bajo costo, caigan hasta un 20 por ciento.

“En teoría, hoy el consumidor debe ver tarifas más baratas que antes”, señaló.

Según necesidad

En su nueva estrategia comercial, Latam Airlines tiene cuatro grupos de paquetes.

El primero es el promocional, orientado a competir de tú a tú con las aerolíneas de bajo costo, y solo estará disponible en algunos momentos.



Es el más barato, pero, a la vez, el más restrictivo, pues el precio no permite cambios ni cancelaciones (salvo los legales), no permite cambios, no permite selección de asientos y no acumula kilómetros al programa de beneficios Latam Pass.



Álvarez aclara que esta opción y las otras tres incluyen un equipaje de mano de hasta 8 kilogramos, más un artículo personal, como el computador o el bolso en el caso de las mujeres.



La segunda opción es la llamada Light, cuya tarifa es la más barata de las opciones que siempre están disponibles; tampoco incluye cambios, cancelaciones, permite comprar la maleta, se puede pagar por seleccionar la silla y sí acumula kilómetros para el programa de viajero frecuente.



A esta tarifa y a la anterior se les puede adicionar comprar la maleta y elegir la silla pagando, escogiendo la primera fila o la salida de emergencia con asiente preferente y cualquier otro servicio adicional, como un menor no acompañado o un artículo deportivo.

Entre tanto, el paquete Plus es el que más se parece al esquema que se ofrecía; por 25.000 pesos más que el anterior, incluye una pieza de maleta de 23 kilos; el asiento es fijo, pero puede comprar la silla preferida, y genera kilómetros Latam Pass.

Si el cliente quiere tener la opción de poder hacer cancelaciones o cambios, pagará 50.000 pesos adicionales.



Y la tarifa Top es la más costosa, pero, a la vez, la más flexible, ya que por el valor pagado se permiten cambios y cancelaciones sin cobro, dos maletas de 23 kilos, selección de silla, asiento preferente y kilómetros Latam Pass.



En los últimos cinco años, Latam Airlines ha observado que los mercados nacionales tienen tasas de crecimiento muy bajas o que tienden a cero, y por ello la forma de estimular su avance es con mejores tarifas al mercado, “porque vemos que el crecimiento se da especialmente en el segmento turístico, que es mucho más sensible al precio”.Álvarez agregó que Latam tomó esta decisión para recoger un crecimiento que el mercado de América Latina tiene por entregar.



‘No somos de bajo costo’

Aunque en el mercado aeronáutico se ha interpretado que Latam Airlines migró a un esquema de bajo costo para enfrentar a los actores que con menores tarifas han revolucionado el sector y democratizado la aviación, la compañía es tajante al señalar que no abandonará su esencia.



El director comercial de la empresa en Colombia, Santiago Álvarez, aclaró que las diferencias centrales están en el servicio (puntualidad, interacción con los pasajeros, amabilidad y respeto), la acumulación de kilómetros para nuevos viajes –que no la tienen las de bajo costo– y los sistemas de entretenimiento a bordo.



Adicionalmente, la aerolínea está implementando en todos los países, en vuelos nacionales, el concepto de ‘aeropuerto del futuro’, en el que cada pasajero se autogestiona con ayuda de herramientas tecnológicas de las terminales y de las plataformas digitales, buscando su autonomía pero manteniendo el canal abierto para la atención personalizada.



“Tenemos una cara hacia la gente, pero cada pasajero termina en lo que más se acomoda. Queremos que haga todo”, dijo Álvarez, y explicó que la estrategia agiliza procesos y genera menos filas en las terminales.



Todo apunta a que el viajero se anticipe. Por ejemplo, en las tres horas anteriores al vuelo, el precio por mover el equipaje pasa de 21.900 a 60.000 pesos.



