Tras falla, Aerocivil dice que no se afectó seguridad en Eldorado

Tras una falla que se presentó en el fluido eléctrico desde una subestación a la torre de control del aeropuerto Eldorado, y que afectó por dos horas el lunes funcionamiento de la pista de ese terminal aéreo, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (Aerocivil) dijo que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los vuelos y los pasajeros.



El director de servicios para la navegación aérea de la entidad, Arnaud François Penent, precisó que fue una falla en un equipo que provee la energía, que a los 40 minutos se intentó suplir con un sistema ‘backup’, pero que no funcionó

Por ello, la entidad entró a investigar cuál fue la causa por la no entró en operación el plan B de respaldo a las actividades aeronáuticas.



“Esta investigación dirá si fue error técnico, material o humano”, dijo el funcionario.



No obstante, descartó que haya sido producto de un sabotaje y señaló que pudo deberse a un error de diseño de la arquitectura eléctrica de la torre de control de Eldorado.



A la vez, descartó que la falla se haya presentado en otras ocasiones, aunque reconoce que el sistema es como el del cuerpo humano, con torres, centros de operación y pistas que pueden tener problemas.



“Las fallas de hace un mes fueron de pista y esta vez fue de torre de control, que esperamos que no vuelva a presentar”, explicó.



Por ejemplo, señala que en lo que de 2018 solo se han presentado dos fallas relacionadas con el sistema eléctrico, independientes del problema del lunes.



“La primera fue el miércoles santo por un problema en las luces de borde de la pista norte y, la segunda, el lunes. Son sistemas totalmente independientes y uno en nada tiene que ver con el otro”, agregó.



