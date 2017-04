Credibanco crea ‘app’ Tecnipagos y Bodytech compra local a Gym House

Los reacomodos en sectores de servicios y petróleo, creación de empresas y firma de contratos de suministro de equipos caracterizan los negocios esta semana.



La transacción más grande es la venta del 51 por ciento de la empresa chilena Genpac, por parte de Odinsa, tasada en 24 millones de dólares.

Aunque las últimas cifras de la balanza cambiaria del Banco de la República indican que durante el primer trimestre la inversión extranjera directa (IED) sumó 1.717 millones de dólares, al bajar 20,1 por ciento respecto a igual periodo del 2016, la destinada a petróleo y minas solo bajó el 3,6 por ciento.



En efecto, dado el aumento de los precios de las materias primas energéticas, este año se elevarán los montos de los recursos para expansión en dichas actividades.



A continuación la recopilación de las movidas que elaboró EL TIEMPO:



-Bodytech firmó un acuerdo para adquirir la sede Cedritos, en Bogotá, de Gym House, cadena de gimnasios operada por GroupFitness.

Igualmente, Bodytech, a través de su sociedad matriz Inverdesa, está a la espera de que Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le avale la adquisición del Nordic, ubicado en el centro comercial Santa Ana, también en la capital del país.



Gym House lo dirige Billy Crissien Castillo y Nordic el danés Laurids Resflund.



Bodytech también adquirió el gimnasio Air Sports Club, en Lima (Perú).

Y, vale señalar, los vendedores de los 3 locales podrán seguirle compitiendo a Bodytech. GroupFitness tiene otro establecimiento en Chía (Cundinamarca).





-El pasado 14 de septiembre, Bayer firmó un acuerdo para fusionar a su subsidiaria estadounidense KWA Investment con la productora de semillas, herbicidas y pesticidas Monsanto.



El convenio incluye la absorción jurídica de KWA, por lo que Monsanto sobrevivirá a la integración y aunque se convertirá en subsidiaria de la productora germana, seguirá operando independiente.



Entre los trámites que debe surtir Bayer en los próximos días para concretar la fusión, está el aval de la SIC, en Colombia, para determinar si la coincidencia de las líneas de negocio de la Compañía Agrícola, subsidiaria de Monsanto en el país, y las de Bayer sumadas restringen la competencia o no.



Se trata de herbicidas y semillas de tomate, zanahoria, pimentón, sandía y pepino.



No obstante, está previsto que la fusión entre KWA Investment y Monsanto, que asciende a 66.000 millones de dólares, se concrete antes de finalizar el 2017.



Además, es posible que en algunos países Bayer tenga que vender parte de los activos para que las autoridades le autorice la transacción.



Inclusive, se menciona que la multinacional germana podría vender activos no estratégicos para financiar la fusión.



-Antes de finalizar el año, Credibanco entrará a competir en el negocio de depósitos y pagos electrónicos, a través de la aplicación tecnológica Tecnipagos, que tendrá un capital de 7.000 millones de pesos y en la que la red de tarjetas de crédito será el socio mayoritario.



Credibanco presentó la solicitud a la Superintendencia Financiera en tal sentido y mientras obtiene el aval creó las firmas Inversiones Sociedad Especializada I, II, III y IV, para completar el número de socios (5) que requiere una sociedad anónima.



-La firma canadiense GoldMining adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Bellhaven Copper & Gold.



Al concretarse el acuerdo, GoldMining será dueña del 100 por ciento de Bellhaven y de las concesiones La Mina (1.794 hectáreas) y La Garrucha (1.416 hectáreas), en Antioquia.



-La estadounidense SNC Lavalin firmó un contrato, por 35 millones de dólares, con la Transportadora de Gas Internacional (TGI) para construir dos estaciones de compresión en el tramo Paratebueno y Villavicencio.





-SAExploration Holdings firmó un acuerdo, por 3 años, con Hocol -subsidiaria de Ecopetrol-, para ser su proveedor de servicios de sísmica a nivel local.



-Odinsa, empresa controlada por el Grupo Argos -brazo del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)-, enfocada en la operación de concesiones viales y aeroportuarias,

vendió el 51,2 por ciento en la térmica chilena Genpac.



El porcentaje accionario de Odinsa y el 48,8 por ciento restante de Genpac fueron adquiridos por Termopacífico Energy, filial de Prime Energía Chile, por 48 millones de dólares.



Prime Energía Chile es a su vez subsidiaria de Glenfarne Group (EE. UU.).



La venta también hace parte de la estrategia de Odinsa de focalizarse en la operación de concesiones viales y aeroportuarias.



-La productora holandesa de gas industrial HyGear firmó un acuerdo para proveer a C. I. Sigra (Colombia) de tecnología de hidrogenación.



Se trata de un proceso mediante el que los aceites comestibles se transforman en grasas sólidas (margarinas), a través de la adición de hidrógeno a altas presiones y temperaturas.



Actualmente, Sigra utiliza el sistema de electrolización, pero ha optado por adoptar el vapor y bajo costo de HyGear.



-La empresa Mineros anunció el incremento de las campañas de exploración de depósitos de oro en Nicaragua, a través de la subordinada Hemco.



En el 2016, la firma invirtió 4,2 millones de dólares en ese país y este año prevé inyectar 5,8 millones de dólares más, para hallar metales preciosos en el país centroamericano.



