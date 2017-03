Tecnoglass compra por 35 millones de dólares a estadounidense GM&P

07 de marzo 2017 , 11:19 a.m.

El Grupo colombiano Tecnoglass anunció hoy martes la adquisición por 35 millones de dólares de la estadounidense Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors, Inc. (GM&P).



Lo anterior, le permitirá integración vertical y optimizar su logística de distribución. GM&P es una compañía de consultoría comercial, cristalería e ingeniería con sede en Florida (EE.UU.), especializada en ventanas y puertas para contratistas comerciales, según explica Tecnoglass en un comunicado.

El precio de compra fue de 35 millones de dólares, de los cuales seis serán pagados en efectivo en 60 días y "el monto restante pagadero en efectivo, acciones de la compañía o una combinación de ambos" dentro de los próximos 180 días.



La compañía estadounidense tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e instalación de sistemas de cerramientos para edificios, tales como cortinas de vidrio y paredes de cristal, entre otros.



El presidente de Tecnoglass, José Daes, dijo que "la adquisición de GM&P es una adición altamente complementaria a nuestra empresa en rápida expansión".



Ahondó en que "GM&P ha sido un socio sólido de Tecnoglass en los últimos cinco años, haciendo esta adquisición, un paso lógico en nuestro esfuerzo para fortalecer nuestra posición en los Estados Unidos".



Tecnoglass, fundada en 1994 por los hermanos Christian y José Manuel Daes, se dedica a la fabricación de vidrio arquitectónico, aluminio y ventanería para la industria de la construcción y tiene presencia en los mercados de Argentina, Panamá, República Dominicana, Aruba, Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos.



