Telefónica y Gobierno acuerdan capitalización

21 de marzo 2017 , 06:54 a.m.

El Gobierno aceptó la capitalización de Colombia Telecomunicaciones propuesta por el grupo español Telefónica, socio mayoritario, de manera que la empresa supere la causal de disolución, se paguen por anticipado los aportes pendientes para financiar las pensiones de la desaparecida Telecom y se reduzca su deuda.



Una fuente del Gobierno señaló que una de las salidas más viables sería la de pedir ante el Legislativo facultades especiales para que el Presidente de la República pueda ordenar la inyección financiera. Para ello, lo más cercano que tiene el Gobierno en estos momentos es el proyecto de ley de adición presupuestal, que radica en el Congreso esta semana y sobre el cual se pronunció anoche Juan Manuel Santos.



El año pasado, Colombia Telecomunicaciones, que opera servicios de celular, internet y televisión con la marca Movistar –y heredó los antiguos negocios de telefonía fija de Telecom–, quedó con patrimonio negativo y entró en causal de disolución tras el alza del valor de los pasivos por efecto de la devaluación del peso y la inflación récord.



La situación de la empresa se debe al hecho de haber invertido en tecnología en un país donde la moneda ha perdido el 50 por ciento de su valor. Además, el pago por activos viejos de Telecom está amarrado a la inflación, la cual se salió de control y superó las proyecciones.



A esto hay que sumarle las normas Niif de contabilidad internacional, Implementadas en el país y que impiden incluir como gasto esa carga, lo cual implica un nuevo costo en materia tributaria.



Plazo pendiente

Al entrar en causal de disolución, hay un plazo para que los socios capitalicen y superen esa condición, o en caso contrario se iría en una liquidación. Por ese motivo, Telefónica (dueña del 67,5 por ciento) planteó una capitalización de 4,4 billones de pesos, en la cual entregaría 3,2 billones, con los cuales se pagarían las obligaciones pendientes y depositadas en el patrimonio autónomo receptor de activos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Parapat), donde reposan los recursos con los que se pagan las pensiones de 15.375 jubilados de Telecom.



El Gobierno, que tiene una participación de 32,5 por ciento, deberá aportar de forma proporcional alrededor de 1,2 billones de pesos. Este monto no se entregaría en efectivo sino que podría ser asumido como deuda.



Algo que vale la pena tener en cuenta es que los dos socios ya están de acuerdo con la capitalización, luego de que un estudio realizado por una firma experta en inversión dio su veredicto a favor: capitalizar es bueno para la Nación.



Entre tanto, el Comité de Acción Unitaria de los Pensionados y Extrabajadores de la Comunicaciones (Caupec) dice que Colombia Telecomunicaciones envió una carta a Fiduagraria (que administra el Parapat) en la que pide una prórroga para el pago de las cinco cuotas previstas para el 2017, las cuales les corresponde aportar a los dos integrantes de la sociedad, según el contrato de explotación suscrito hace unos años.

Gloria Quiceno, vocera de Caupec, pide que estas obligaciones pensionales se desvinculen del negocio, que salgan de esa dependencia, y reclama que el Ministerio de Hacienda asuma este pasivo pensional y no lo someta cada cierto periodo a una nueva incertidumbre.



No trabajamos para Telefónica –dice Quiceno–, a la que le van a hacer un nuevo regalo con dineros públicos.



“Le pedimos al ministerio que nos resuelva el problema, pues cada cuatro años volvemos a estar en las mismas”, enfatizó la vocera del comité.



Así las cosas, la última palabra la tendrá el Congreso en la nueva legislatura, la cual comenzó precisamente este mes.



