ACH apuesta por los pagos de bajo monto para el 2018

Quizás a muchos colombianos no les suene muy familiar lo que hace una cámara de compensación de pagos como ACH, pero baste decir que, gracias a esta tecnología, millones de personas pueden realizar compras y pagos de diversa índole por internet

ACH acaba de cumplir 20 años y, según su presidente, Gustavo Vega Villamil, en estas dos décadas ha habido un avance importante en materia de pagos virtuales en el país, pero aún falta mucho por hacer, para lo cual es urgente romper algunas barreras impositivas y que las personas se involucren mucho más con esta tecnología para reducir el uso del efectivo.



¿Cuál ha sido el avance en estas dos décadas?



Cumplimos 20 años y en este tiempo vemos resultados muy positivos frente al crecimiento transaccional de los pagos electrónicos. Tenemos tres grandes servicios: las transferencias interbancarias, con un crecimiento del 9 por ciento; el botón PSE para compras y pagos por internet, con una dinámica del 30 por ciento en número de operaciones, y la liquidación de aportes a la seguridad social.



¿Hacia dónde va encaminando este servicio?



Estamos muy alineados con la estrategia del Gobierno de reducción del uso del efectivo y para el 2018 estamos mirando cómo llegar con una solución que pueda ayudar al tema de los micropagos, es decir, los pagos de bajo monto. Vamos en esa dirección, pero por ahora podemos crecer más en PSE, y si logramos encontrar una solución para esas transacciones de bajo monto, vamos a completar bien el circuito de los pagos electrónicos.

¿De qué monto serían?



Están por definirse esos montos, pero serían de máximo 250.000 pesos. Vemos que hay un nivel importante de pagos de bajo monto que se hacen en efectivo y no hay una solución completa que permita realizarlos.



¿Qué les ha ayudado a escalar la herramienta?



Al comienzo hacer transacciones por internet generaba mucha inquietud y miedo. Hoy hemos avanzado porque las nuevas generaciones son más propensas a utilizar los canales electrónicos y eso nos ha ayudado, así como el Gobierno con el tema del pago de la seguridad social, la liquidación de aportes (Pila) y el año entrante más personas estarán obligadas a hacerlo. Detrás de esto vendrá el pago de impuestos, por ejemplo.



¿A dónde falta llegar?



Nos queda mucho por hacer en poblaciones menos cercanas a las grandes ciudades, donde aún hay preferencia fuerte por el uso del efectivo. Primero, porque no hay una solución que reemplace la comodidad de este y segundo porque existe un segmento grande que lo prefiere. Entonces, debemos seguir de la mano del Gobierno, las empresas, los usuarios, los medios de comunicación y la banca para que la gente conozca las bondades de la tecnología, que vean que el mecanismo es eficiente en términos de costos, tiempo y seguridad.



¿Cuál sería la tarea del Gobierno?



Sería por el lado de los incentivos, si se eliminara el 4 por 1.000 ayudaría mucho porque la gente estaría más dispuesta a usar esta herramienta ya que muchos prefieren no mover dinero entre cuentas para no pagar ese impuesto. En incentivos, que las entidades ofrezcan descuentos por pagos de trámites de las entidades públicas, como expedición de certificados de libertad, como se hace ahora.

¿De dónde surge esta tecnología?



Pese a que el desarrollador no está en Colombia, su creación, diseño y mantenimiento se hace en el país. Para nosotros es un orgullo como colombianos, porque sistemas como el botón PSE no existe en la región como funciona acá. De hecho, hemos tenido acercamientos con varios países que nos han pedido que les contemos cómo funciona y, sin duda, es una tecnología que podemos exportar más adelante aprovechando la presencia de los bancos colombianos en el exterior, sobre todo en Centroamérica.

