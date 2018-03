“Nos gustaría tener un aliado en Colombia”: KLM

La oferta de dos nuevos vuelos a Colombia, uno a finales de marzo y otro para la temporada de invierno, de diciembre a febrero, representará para la aerolínea holandesa KLM un incremento en su oferta del 25 por ciento, situación que según su director financiero, Erik Swelheim, evidencia la apuesta que hacen en el país y en Latinoamérica, la región de mayor crecimiento para la compañía en el 2017.



El directivo visitó Colombia la semana pasada, y habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre las perspectivas en la región y en el país, donde les gustaría tener un aliado.

Erik Swelheim, director Financiero de KLM, asegura que con los nuevos vuelos tendrán un aumento del 25 % en las frecuencias a Colombia. Foto: Cortesía KLM

¿Qué lo trajo al país?



Me gusta elegir cada año alguno de los mercados que crece más rápido, para conocerlo de cerca y para contarles qué está pasando con KLM.



Con el aumento de vuelos, ¿qué visión tienen del crecimiento potencial?



Latinoamérica se está desarrollando muy bien para nosotros. Transportamos el año pasado 1,5 millones de pasajeros, un crecimiento del 6 por ciento. En Bogotá abrimos la ruta en el 2015, Ámsterdam-Bogotá-Cali-Ámsterdam, y un año después cambiamos a Bogotá-Cartagena-Ámsterdam. Arrancamos con dos frecuencias, pasamos a tres y vamos a pasar a cuatro vuelos al final de este mes y luego un quinto en el periodo del invierno de diciembre a febrero.



¿Cuántas sillas tendrán con esta oferta?



Para el verano 2018, de marzo a octubre, serán más de 25,3 millones a nivel mundial, 1,7 millones a Suramérica y 72.912 a Colombia, que no solo es importante por el crecimiento, sino porque KLM pone el avión más moderno de su flota, el Boeing 787 Dreamliner.



¿Cómo capitalizar ese alto turismo hacia otras ciudades?



Esa es la visión correcta; tener un socio para ese destino al que uno llega, que es lo que nos pasa a través de Air France y KLM. Nos gustaría mucho tener un aliado fuerte en Colombia. En este momento no lo tenemos. En Latinoamérica tenemos unos buenos ‘partners’, que son GOL en Brasil, Copa para Centroamérica y Aerolíneas Argentinas.



¿Cuál es el factor clave para tomar la decisión y en qué rutas?



Es difícil saberlo por ahora, pero en relación con posibles nuevos destinos estamos mirando y explorando. Son cosas que solo en el momento en que estamos listos se cuentan.



¿Qué visión tiene de la consolidación aérea en América Latina, con Avianca y Latam?



En Europa el panorama es bien diverso. Hay grandes grupos que se han consolidado, al mismo tiempo muchas ‘low cost’, como Easy Jet, y tradicionales como Alitalia, y hay compañías que surgen como Norwegian. Personalmente prefiero las alianzas o los ‘joint ventures’ en lugar de una grande comprando a una pequeña.

¿Harán vuelos ‘low cost’ trasatlánticos?



De ninguna manera subestimamos el alcance de las ‘low cost’. Miramos lo que están haciendo para ser capaces de reaccionar. Pero nuestra estrategia es otra; en la medida en que nos concentremos en ser lo más eficientes posible con nuestra flota y con nuestra red aérea estamos compitiendo con un buen producto. El desarrollo de ‘low cost’ está muy ligado al tema legal de cada país, y aquí en Latinoamérica no tenemos claro cuáles son esos aspectos.



¿Qué tiene que pasar para que eso se haga en Colombia?



En Colombia tenemos una muy buena mezcla de tráfico de negocios y de turismo. No vemos en este momento la necesidad de traer una ‘low cost’ porque lo que tenemos está funcionando bien y tanto Air France como KLM pueden atender las dos demandas.

¿Cómo les fue en el país en 2017?

En 98 años, el resultado de KLM en el 2017 fue el mejor en toda su historia. Para que se dieran esos resultados, Colombia dio su aporte y ha estado cumpliendo. Por eso estamos creciendo e invirtiendo, y estos dos nuevos vuelos representan un 25 por ciento de oferta adicional aquí. La región que más se desarrolló en el 2017 fue América Latina.